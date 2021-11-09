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Cны про ВСПЫШКУ НА СОЛНЦЕ и возможную катастрофу на Земле. Иисус - Начальник на военном совете, всё под Его контролем!
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208 views • November 09, 2021
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Ссылка на мой канал в Телеграме: https://t.me/luchneba
Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Два сна моего мужа от 2020 г про ВСПЫШКУ НА СОЛНЦЕ, которая может вызвать катастрофу на Земле - аудиозапись https://cloud.mail.ru/public/6X5v/XEHfUF5Xp
"Произошла очень яркая вспышка на Солнце. В голове сразу чёткая мысль - через несколько минут это достигнет Земли и будет ой-ой-ой... Иисус был Начальником на космическом корабле и возглавлял военный совет. Он был очень строг и суров, и нужно было в точности следовать Его приказам". "Иисус Своим видом показывал, что Он пришёл как командир, и всё под Его контролем!" Делюсь, потому что верю, что кому-то это важно услышать и Господь налагает ответственность поделиться. Ищите руководства и защиты у Христа!
1 Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще,
2 взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
Послание к Евреям 12:1-2
https://studybible.ru/syn/65/12/#2
10 Перед ними потрясется земля, поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет.
11 И Господь даст глас Свой пред воинством Своим, ибо весьма многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель слова Его; ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?
12 Но и ныне ещё говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании.
13 Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии.
Иоиль 2:10-13
https://studybible.ru/syn/29/2/#11
7 От прещения Твоего, Боже Иакова, вздремали и колесница и конь.
8 Ты страшен, и кто устоит пред лицом Твоим во время гнева Твоего?
9 С небес Ты возвестил суд; земля убоялась и утихла,
10 когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли.
11 И гнев человеческий обратится во славу Тебе: остаток гнева Ты укротишь.
Псалом 75:7-11
https://studybible.ru/syn/19/75/#8
13 Господь выйдет, как исполин, как муж браней возбудит ревность; воззовет и поднимет воинский крик, и покажет Себя сильным против врагов Своих.
14 Долго молчал Я, терпел, удерживался; теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать все;
15 опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу; и реки сделаю островами, и осушу озера;
16 и поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их; мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути — прямыми: вот что Я сделаю для них и не оставлю их.
17 Тогда обратятся вспять и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам: «вы наши боги».
Исаия 42:13-17
https://studybible.ru/syn/23/42/#13
Ссылка на мой канал в Телеграме: https://t.me/luchneba
Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Два сна моего мужа от 2020 г про ВСПЫШКУ НА СОЛНЦЕ, которая может вызвать катастрофу на Земле - аудиозапись https://cloud.mail.ru/public/6X5v/XEHfUF5Xp
"Произошла очень яркая вспышка на Солнце. В голове сразу чёткая мысль - через несколько минут это достигнет Земли и будет ой-ой-ой... Иисус был Начальником на космическом корабле и возглавлял военный совет. Он был очень строг и суров, и нужно было в точности следовать Его приказам". "Иисус Своим видом показывал, что Он пришёл как командир, и всё под Его контролем!" Делюсь, потому что верю, что кому-то это важно услышать и Господь налагает ответственность поделиться. Ищите руководства и защиты у Христа!
1 Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще,
2 взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
Послание к Евреям 12:1-2
https://studybible.ru/syn/65/12/#2
10 Перед ними потрясется земля, поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет.
11 И Господь даст глас Свой пред воинством Своим, ибо весьма многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель слова Его; ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?
12 Но и ныне ещё говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании.
13 Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии.
Иоиль 2:10-13
https://studybible.ru/syn/29/2/#11
7 От прещения Твоего, Боже Иакова, вздремали и колесница и конь.
8 Ты страшен, и кто устоит пред лицом Твоим во время гнева Твоего?
9 С небес Ты возвестил суд; земля убоялась и утихла,
10 когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли.
11 И гнев человеческий обратится во славу Тебе: остаток гнева Ты укротишь.
Псалом 75:7-11
https://studybible.ru/syn/19/75/#8
13 Господь выйдет, как исполин, как муж браней возбудит ревность; воззовет и поднимет воинский крик, и покажет Себя сильным против врагов Своих.
14 Долго молчал Я, терпел, удерживался; теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать все;
15 опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу; и реки сделаю островами, и осушу озера;
16 и поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их; мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути — прямыми: вот что Я сделаю для них и не оставлю их.
17 Тогда обратятся вспять и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам: «вы наши боги».
Исаия 42:13-17
https://studybible.ru/syn/23/42/#13
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