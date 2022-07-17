Projekt Freie Bibel: Technischer Überblick über einen Durchlauf vom Original zur Reproduktion

Ein grober Überblick über die technischen Details eines Durchlaufs von den Fotos oder Scans eines Original-Bibel-Exemplars bis hin zur Reproduktion in Form einer Webseite oder einer PDF-Druckvorlage. Die Zwischenschritte der Digitalisierung als Haggai-XML, der XSL-Transformation und der Nutzung von LaTeX als Backend werden anhand eines Live-Beispiels beschrieben.