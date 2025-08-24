ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ) https://rumble.com/v6y13f2-heretics-are-not-the-body-of-christ.html .
ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΕΦ. 4,5 ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ, ΜΙΑ ΠΙΣΤΙΣ, ΕΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ) ΕΙΝΑΙ ΟΣΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ, ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ, ΕΧΘΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΓΙΑΤΙ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ (ΕΦ. 4,15 ΑΛΗΘΕΥΟΝΤΕΣ ΔΕ ΕΝ ΑΓΑΠΗ) ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ (ΕΦ. 4,5 ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ, ΜΙΑ ΠΙΣΤΙΣ, ΕΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ) ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΖΕΤΑΙ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ, ΤΑ ΠΟΝΗΡΑ ΒΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥΣ... ΜΑΤΘ. 10, 32-33 "Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ' ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς"... στίχ. 38 "καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος".. ΑΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑΤΙ "ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ (ΙΩΑΝ. 8, 32)". «Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; (Λουκ. 18, 8)». «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)».
ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΟΓΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ (Β΄ ΑΓΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ) ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΤΙ "Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ" ΕΙΝΑΙ "Η ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ https://rumble.com/v6sm1vd-the-antichrist-global-heretic-union-666-in-hellas.html ".
ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΟΙ ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. ΓΙΑΤΙ «ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί» (Α΄ Κορ. 11, 29-30). ΑΝΑΞΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://ugetube.com/watch/iGLLiBtGAelh4zL .
Αυτό που "κρύβουν" οι ελάχιστοι ημερολάτρες παλαιοημερολογίτες των αμέτρητων παράνομων ψευδοσυνόδων, από τους ελάχιστους που παρασύρουν στην αιώνια κόλασή τους, είναι ότι "χρησιμοποιεί" η Εκκλησία το ημερολόγιο και δεν το "ακολουθεί" σαν πάτριο αμετάβλητο δόγμα. Για αυτό το παλαιό και νέο διορθωμένο ημερολόγιο του ειδωλολάτρη Ιουλίου Καίσαρα δεν μπορεί να μας ρίξει σε καμία αίρεση ούτε να προωθήσει τον Οικουμενισμό αν είμαστε ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ απο την παναίρεση του Οικουμενισμού. Δηλαδή, αν δεν έχουμε "εκκλησιαστική κοινωνία" με τους αιρετικούς ("μνημόσυνο αιρετικού οικουμενιστή ψευδεπισκόπου, συλλείτουργα και συμπροσευχές") ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ και εφόσον διατηρούμε τον Πασχάλιο Κανόνα που μόνον αυτόν όρισε ως όρο της η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος για να εορτάζουμε το Άγιο Πάσχα μετά το Πάσχα των Εβραίων, όπως γίνεται και με τα δύο ημερολόγια στην Ελλάδα.
ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ. Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ο ΠΙΣΤΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ, ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ...
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΩΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΡΕΣΗ, ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΓΙΑΤΙ ΒΓΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Κεφ. 1, στίχοι: 8 "ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΕΔΩ: https://rumble.com/v6y13f2-heretics-are-not-the-body-of-christ.html , https://ugetube.com/watch/iGLLiBtGAelh4zL .