De supermarktavonturen van wappie Debbie.

Wappie Debbie Vervoort maakt echt nooit video's, maar toch gaat ze het nu een keer doen!

Wappie Debbie is één van die mafkezen die er een sport van maakt om mensen lastig te vallen bij supermarkten of gaan lopen provoceren zonder mondmasker en er zijn er zelfs die grappig willen zijn en een luier op hun kop zetten.

Gekkie Debbie is net naar de Jumbo en de Aldi geweest om te kijken hoe het schapenvolk is in Schijndel.

En het viel erg tegen voor Debbie, het kostte haar zelfs bergen energie, want iedereen loopt gewoon met mondmaskers! Natuurlijk heeft wappie Debbie mensen aangesproken maar vooral bij de Jumbo werd ze kwaad aangekeken door de mensen.

Wat een gedoe zeg, ze heeft er nog trillende handjes van!