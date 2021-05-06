Valoravinnon tärkeä koostumus

Jos valosta puuttuu infrapuna se ei siirrä mukanaan informaatiosisältöä tehokkaasti tai ollenkaan. On tietenkin ultravioletti valossa kanavia erityisiä mm. ihmiselle elektronisten signaalien siirtämiseen mutta kasvit

eivät vieläkään soita kännykällä lisää valoa auringolle kaukopuheluna vaikka moni niin luuleekin. Tämä ultraviolettivalon jättimäinen kuivapilvissä hiukkastuotettu määrä sekä sivutuote UVC.laaseri ei kuitenakaan korvaa

kasveille saapuvan lämpösäteilyssä kulkevan informaatiosisällön puutetta. Myös sinä tarvitset mitokondrioillesi valoa infrapunan sävyttämänä. Valon tulee olla A & B ultraviolettiä sisältävä sekä siinä PITÄÄ OLLA

riittävästi infrapunaa sekä sähköinen komponentti. Kemikaalihuurun läpi saapunut valo on menettänyt koherenttiutensa. Mitä tämä tarkoittaa? Lapsena pystyin silmälaseilla

sytyttämään paperin tuleen. Koherentti multitaajuus valo on elämän perus edellytys. Nyt se puuttuu.