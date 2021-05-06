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Valoravinnon tärkeä koostumus
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62 views • May 06, 2021
Jos valosta puuttuu infrapuna se ei siirrä mukanaan informaatiosisältöä tehokkaasti tai ollenkaan. On tietenkin ultravioletti valossa kanavia erityisiä mm. ihmiselle elektronisten signaalien siirtämiseen mutta kasvit
eivät vieläkään soita kännykällä lisää valoa auringolle kaukopuheluna vaikka moni niin luuleekin. Tämä ultraviolettivalon jättimäinen kuivapilvissä hiukkastuotettu määrä sekä sivutuote UVC.laaseri ei kuitenakaan korvaa
kasveille saapuvan lämpösäteilyssä kulkevan informaatiosisällön puutetta. Myös sinä tarvitset mitokondrioillesi valoa infrapunan sävyttämänä. Valon tulee olla A & B ultraviolettiä sisältävä sekä siinä PITÄÄ OLLA
riittävästi infrapunaa sekä sähköinen komponentti. Kemikaalihuurun läpi saapunut valo on menettänyt koherenttiutensa. Mitä tämä tarkoittaa? Lapsena pystyin silmälaseilla
sytyttämään paperin tuleen. Koherentti multitaajuus valo on elämän perus edellytys. Nyt se puuttuu.
eivät vieläkään soita kännykällä lisää valoa auringolle kaukopuheluna vaikka moni niin luuleekin. Tämä ultraviolettivalon jättimäinen kuivapilvissä hiukkastuotettu määrä sekä sivutuote UVC.laaseri ei kuitenakaan korvaa
kasveille saapuvan lämpösäteilyssä kulkevan informaatiosisällön puutetta. Myös sinä tarvitset mitokondrioillesi valoa infrapunan sävyttämänä. Valon tulee olla A & B ultraviolettiä sisältävä sekä siinä PITÄÄ OLLA
riittävästi infrapunaa sekä sähköinen komponentti. Kemikaalihuurun läpi saapunut valo on menettänyt koherenttiutensa. Mitä tämä tarkoittaa? Lapsena pystyin silmälaseilla
sytyttämään paperin tuleen. Koherentti multitaajuus valo on elämän perus edellytys. Nyt se puuttuu.
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