ŠND-ju prijazna OŠ, Ksenija Žižek in Natalija Veselič Martinjak

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Ksenija Žižek je učiteljica, ki v delu z otroki zelo uživa in želi, da ti otroci odrastejo v svet človečnosti, empatije in ljubezni. Da ohranijo svojo iskrico in notranjega otroka in, da še naprej čarajo in verjamejo v čarovnije. Ravno tako pa je tudi podravnateljica OŠ Livada iz Ljubljane. Natalija Veselič Martinjak je dobila ime po pesmi Gilberta Becauda, Nathalie ali Natalija. Rodila se je v čudovitem mestu Ptuj. Ljubi naravo, živalski svet in vse zvrsti umetnosti. Rada se smeji, druži, in kot učiteljica predaja znanja in veščine otrokom. Pleše, poje, ustvarja, hodi v hribe, potuje in še in še! Njena največja želja je, da se vsi ljudje med seboj iskreno povežejo in tako ustvarimo boljši jutri.