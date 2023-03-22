Barbara O'Neill - Compass - Parte 4 - La Verdadera Causade La Enfermedad [3]

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
En el cuarto episodio empezamos a ver las ocho leyes de la salud. Bárbara nos mostrará cómo
pueden aplicarse como guía a la hora de determinar la causa de las enfermedades. Estudiaremos
cómo los agentes patógenos pueden entrar en nuestro cuerpo, qué enfermedad pueden provocar
(por ejemplo, cáncer) y cómo podemos responder mediante la eliminación si eso ocurre.