Barbara O'Neill - Compass - Parte 4 - La Verdadera Causade La Enfermedad [3]

En el cuarto episodio empezamos a ver las ocho leyes de la salud. Bárbara nos mostrará cómo pueden aplicarse como guía a la hora de determinar la causa de las enfermedades. Estudiaremos cómo los agentes patógenos pueden entrar en nuestro cuerpo, qué enfermedad pueden provocar (por ejemplo, cáncer) y cómo podemos responder mediante la eliminación si eso ocurre.

