BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

ΤΑ ΑΙΩΝΙΑ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΥ
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
136 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
6 views • August 28, 2023

ΤΑ ΑΙΩΝΙΑ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΥ https://rumble.com/v3cjgeu-gods-eternal-inalienable-gifts-to-his-saints.html , https://ugetube.com/watch/τα-αιωνια-αναφαιρετα-δωρα-του-θεου-στουσ-αγιουσ-του_l9IuRvOOdEq6azc.html .

Η εν Χριστώ Ελευθερία της αθάνατης ψυχής μας, η Θεία φώτιση, το θάρρος, η αληθινή Πίστη, η Αλήθεια, η Σταυροαναστάσιμη Αγάπη και Δικαιοσύνη του αναστημένου Θεανθρώπου Χριστού και Η ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ είναι Αιώνια αναφαίρετα Δώρα που δίνει μόνο ο Άγιος Τριαδικός Θεός στον άνθρωπο αν τον ομολογούμε με Ορθόδοξο ταπεινό μαρτυρικό φρόνημα άχρι θανάτου και διαρκή μετάνοια για την σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας και τότε δεν «βαριέται» το Κύριε Ελέησον (Α΄ Θεσ. 5:17 «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε») αλλά το αποζητά αν υπακούμε το Άγιο Θέλημά του.  Γενηθήτω το θέλημά σου δεν λέμε στο «Πάτερ Ημών»;
Ή μήπως δεν λέμε ούτε το «Πάτερ Ημών» εμείς τα «ατρόμητα αλαζονικά άλογα λιοντάρια» που πέφτουν από την υπερηφάνεια τους όπως ο διάβολος αμετανόητοι στα μάλλον έσχατα χρόνια μας; https://freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm

«ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΩΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ» ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΠΑΝΤΑ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ.


Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ".  ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ.



ΜΟΝΟ ΟΠΟΙΟΣ ΗΔΗ ΚΟΛΑΣΜΕΝΟΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΜΕ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ "ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΨΕΥΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ" ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΑΓΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ.  Η ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΕΜΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΩΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΕΝ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΛΑΖΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΠΑΣΧΕΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ.


ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v36u5vz-we-must-not-betray-christ-with-an-implant-seal-of-antichrist-666-chip.html , https://www.brighteon.com/16da515f-60b5-4edf-b542-dec3ee58cc71 , https://ugetube.com/watch/MGAZoBKE87CxHGH .


ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site http://www.ελεύθερηβούληση.gr , http://www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20230826013622/http://www.freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: https://brighteon.social/invite/uB9Kqmyk .

Keywords
christsalvationtruthorthodoxyhellas
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
U.S. Extends Middle East Troop Deployments Into 2027 as Iran War Drags On

U.S. Extends Middle East Troop Deployments Into 2027 as Iran War Drags On

Belle Carter
Putin hails 12% trade jump as Indonesian president makes second Russia trip of 2026

Putin hails 12% trade jump as Indonesian president makes second Russia trip of 2026

Cassie B.
Gallup Poll: 89% of Americans View Government Corruption as Widespread

Gallup Poll: 89% of Americans View Government Corruption as Widespread

Garrison Vance
SCO Summit in Bishkek Showcases Expanding Eurasian Bloc

SCO Summit in Bishkek Showcases Expanding Eurasian Bloc

Garrison Vance
Antiwar.com Urges Support, Cites Troop Peril and Pentagon Priorities

Antiwar.com Urges Support, Cites Troop Peril and Pentagon Priorities

Garrison Vance
We Are Sleepwalking Into World War III: Why I&#8217;m Preparing for the Worst

We Are Sleepwalking Into World War III: Why I’m Preparing for the Worst

Mike Adams
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy