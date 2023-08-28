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ΤΑ ΑΙΩΝΙΑ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΥ https://rumble.com/v3cjgeu-gods-eternal-inalienable-gifts-to-his-saints.html , https://ugetube.com/watch/τα-αιωνια-αναφαιρετα-δωρα-του-θεου-στουσ-αγιουσ-του_l9IuRvOOdEq6azc.html .
Η εν
Χριστώ Ελευθερία της αθάνατης ψυχής μας, η Θεία φώτιση, το θάρρος, η αληθινή Πίστη,
η Αλήθεια, η Σταυροαναστάσιμη Αγάπη και Δικαιοσύνη του αναστημένου Θεανθρώπου
Χριστού και Η ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ είναι Αιώνια αναφαίρετα
Δώρα που δίνει μόνο ο Άγιος Τριαδικός Θεός στον άνθρωπο αν τον ομολογούμε με Ορθόδοξο
ταπεινό μαρτυρικό φρόνημα άχρι θανάτου και διαρκή μετάνοια για την σωτηρία της
αθάνατης ψυχής μας και τότε δεν «βαριέται» το Κύριε Ελέησον (Α΄ Θεσ. 5:17 «ἀδιαλείπτως
προσεύχεσθε») αλλά το αποζητά αν υπακούμε το Άγιο Θέλημά του. Γενηθήτω το θέλημά σου δεν λέμε στο «Πάτερ
Ημών»;
Ή μήπως δεν λέμε ούτε το «Πάτερ Ημών» εμείς τα «ατρόμητα αλαζονικά άλογα λιοντάρια» που πέφτουν από την υπερηφάνεια τους όπως ο διάβολος αμετανόητοι στα μάλλον έσχατα χρόνια μας; https://freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm
«ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΩΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ» ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΠΑΝΤΑ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ.
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ". ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ.
ΜΟΝΟ ΟΠΟΙΟΣ ΗΔΗ ΚΟΛΑΣΜΕΝΟΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΜΕ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ "ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΨΕΥΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ" ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΑΓΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ. Η ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΕΜΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΩΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΕΝ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΛΑΖΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΠΑΣΧΕΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ.
ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v36u5vz-we-must-not-betray-christ-with-an-implant-seal-of-antichrist-666-chip.html , https://www.brighteon.com/16da515f-60b5-4edf-b542-dec3ee58cc71 , https://ugetube.com/watch/MGAZoBKE87CxHGH .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site http://www.ελεύθερηβούληση.gr , http://www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20230826013622/http://www.freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
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