Philippe Bobola et Jean-Dominique Michel : Regards croisés sur la crise en cours

Philippe Bobola et Jean-Dominique Michel explorent les tenants et les aboutissants de la crise en cours, ainsi que les opportunités qui peuvent émerger du chaos pour donner naissance à un futur désirable pour tous.





Le Dr Philippe Bobola est docteur en chimie physique, biologiste (3e cycle), anthropologue et psychanalyste adlérien. Il est également membre de l’académie l’AAAS (American Association for the Advancement of Science) et de l’American Chemical Society, de l’Académie Européenne des Sciences des Arts et des Lettres et de l’Académie des Sciences de Lausanne. Il a également été chargé de cours en anthropologie au Kremlin Bicêtre et à l'hôpital Ste Anne à Paris.

Philippe Bobola dirige également une équipe de biophysique au Laboratoire de Bio-informatique et Biotechnologie et il est conférencier en France et à l'étranger sur l'environnement, l'écologie, les médecines alternatives et la population scientifique. Il est également auteur de nombreuses publications en physique, biologie et biophysique.

Depuis 10 ans, il anime des formations sur la Nature secrète du Temps, l'art et la science, le stress, les dépendances, l'intuition, l’Eau comme élément de transmutation...etc





Jean-Dominique MICHEL est anthropologue de la santé publique et secrétaire général de l'association romande Pro Mente Sana, qui donne des renseignements gratuits sur des questions d’ordre juridique ou psychosocial. Elle diffuse des informations variées et informe le public sur les évolutions récentes de la psychiatrie, de la politique sociale et du handicap psychique tout en adoptant un point de vue critique. (https://www.promentesana.org/association/

).

Jean-Dominique MICHEL a travaillé pendant quinze ans en santé mentale et santé publique, enseignant dans divers programmes universitaires et de hautes écoles spécialisées.

