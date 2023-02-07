ΤΟ ΕΝΑ ΨΕΜΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΛΛΟ...

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07/02/2023
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΑΣ ΜΙΛΗΣΑ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΒΙΝΤΕΟ...ΔΕΙΤΕ...ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ...ΕΠΕΙΤΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΕ ΟΤΙ ΕΧΩ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΕΓΩ Η ΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΝΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ...
ΠΗΡΑΝ ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ 12της ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ ΤΟ 2020
ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΕΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΕΚΕΙ...06/02/2023 ΔΕΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ...