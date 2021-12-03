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Stanza 237 - La teoria dell’Apollo 11 29 Maggio 2021
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135 views • December 03, 2021
Link originale dal canale havas79 https://youtu.be/_u4A5tJ2j3o
Parte del documentario "Room 237" (2012) in cui Jay Weidner spiega la sua teoria del film "The Shining" (1980) essendo la confessione di Stanley Kubrick sulla falsificazione del filmato dello sbarco sulla Luna dell'Apollo 11.

Qualche parola su Jay Weidner:

Definito da Wired Magazine "un'autorità sulle tradizioni ermetiche ed alchemiche" ed "erudito cacciatore di cospirazioni", Jay Weidner è un famoso autore, regista e studioso di ermetica. Considerato un "Indiana Jones moderno" per le sue continue ricerche in tutto il mondo per trovare indizi sul destino spirituale dell'umanità attraverso società e manufatti antichi, il suo corpus di opere offre una visione approfondita delle circostanze che hanno portato all'attuale crisi globale. È il regista dei documentari potenti e perspicaci, Odissea di Kubrick, Infinity; The Ultimate Trip e il lungometraggio di prossima uscita, Shasta. È anche il produttore dei famosi documentari 2012 The Odyssey e del suo sequel Timewave 2013.
Jay è apparso nel documentario di History Channel, The Lost Book of Nostradamusand è stato produttore associato ed è apparso nello speciale di History Channel, Nostradamus 2012, e anche in Brad Meltzers, Decoded. Ha anche partecipato a Conspiracy Theory per TruTV di Jesse Ventura.
Inoltre, è coautore de I misteri della Grande Croce di Hendaye; Alchemy and the End of Time, (Destiny Books) e A Monument to the End of Time (con Vincent Bridges), nonché autore del libro The Mystery of 2012 (Sounds True).
Il lavoro di Jay lo potete trovare su http://jayweidner.com/

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