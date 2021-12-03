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Stanza 237 - La teoria dell’Apollo 11 29 Maggio 2021
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135 views • December 03, 2021
Link originale dal canale havas79 https://youtu.be/_u4A5tJ2j3o
Parte del documentario "Room 237" (2012) in cui Jay Weidner spiega la sua teoria del film "The Shining" (1980) essendo la confessione di Stanley Kubrick sulla falsificazione del filmato dello sbarco sulla Luna dell'Apollo 11.
Qualche parola su Jay Weidner:
Definito da Wired Magazine "un'autorità sulle tradizioni ermetiche ed alchemiche" ed "erudito cacciatore di cospirazioni", Jay Weidner è un famoso autore, regista e studioso di ermetica. Considerato un "Indiana Jones moderno" per le sue continue ricerche in tutto il mondo per trovare indizi sul destino spirituale dell'umanità attraverso società e manufatti antichi, il suo corpus di opere offre una visione approfondita delle circostanze che hanno portato all'attuale crisi globale. È il regista dei documentari potenti e perspicaci, Odissea di Kubrick, Infinity; The Ultimate Trip e il lungometraggio di prossima uscita, Shasta. È anche il produttore dei famosi documentari 2012 The Odyssey e del suo sequel Timewave 2013.
Jay è apparso nel documentario di History Channel, The Lost Book of Nostradamusand è stato produttore associato ed è apparso nello speciale di History Channel, Nostradamus 2012, e anche in Brad Meltzers, Decoded. Ha anche partecipato a Conspiracy Theory per TruTV di Jesse Ventura.
Inoltre, è coautore de I misteri della Grande Croce di Hendaye; Alchemy and the End of Time, (Destiny Books) e A Monument to the End of Time (con Vincent Bridges), nonché autore del libro The Mystery of 2012 (Sounds True).
Il lavoro di Jay lo potete trovare su http://jayweidner.com/
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https://www.tinelli.eu/indice.html
1° canale http://www.youtube.com/c/DinoTinelli
2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo
Playlist di Dino Tinelli https://www.youtube.com/user/tinellidino/playlists
My Radio https://www.spreaker.com/user/10657103
✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.
✔NOTA SUPPLEMENTARE
Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.
Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.
Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino
Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.
Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.
Parte del documentario "Room 237" (2012) in cui Jay Weidner spiega la sua teoria del film "The Shining" (1980) essendo la confessione di Stanley Kubrick sulla falsificazione del filmato dello sbarco sulla Luna dell'Apollo 11.
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Jay è apparso nel documentario di History Channel, The Lost Book of Nostradamusand è stato produttore associato ed è apparso nello speciale di History Channel, Nostradamus 2012, e anche in Brad Meltzers, Decoded. Ha anche partecipato a Conspiracy Theory per TruTV di Jesse Ventura.
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