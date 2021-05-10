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O Δρ. Χάμερ και το Ανθρωποσοφικό Πανεπιστήμιο
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
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12 views • May 10, 2021

Ο Δρ. Χάμερ εξιστορεί μία εκ των πολλών περιπτώσεων, όπου η θεαματική επαλήθευση της θεωρίας του αντιμετωπίστηκε αντιεπιστημονικά και αντιανθρωπιστικά. Στο τέλος, παρατίθεται μία επιστολή του από το 1984, προς έναν εκ των καθηγητών που αναφέρει στην ομιλία του. Το περιεχόμενο της επιστολής αναφέρεται στη σχέση που υπάρχει μεταξύ μιας εστίας Χάμερ που βρίσκεται σε συγκεκριμένο σημείο στον εγκέφαλο, η οποία στη διάρκεια της θεραπευτικής φάσης, έχοντας εξελιχθεί σε οίδημα, προκαλεί το λεγόμενο επεισόδειο "στεφανιαίου καρδιακού εμφράγματος", το οποίο στην συμβατική ιατρική θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα στα καρδιακα αγγεια, η υποτιθέμενη απόφραξη των οποίων αποβαίνει συχνά μοιραία. Για περισσότερα πάνω στα πραγματικά αίτια του εμφράγματος κατά Χάμερ, βλέπε: 1. www.brighteon.com/49c760dd-4d6e-4b86-9725-fc4b5d2043db 2. www.brighteon.com/1a56ba75-19cc-4bce-9eef-7bb34140e6fc 3. www.brighteon.com/a752b4ad-f4ee-483e-b2f6-ba3003efb6aa (λεπτό 21:29 ως 23:53

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Το Youtube, μέσα στα πλαίσια μιας γενικευμένης λογοκρισίας άνευ προηγουμένου, προέβη σε κλείσιμο πλήθους καναλιών στο τελευταίο διάστημα. Ανάμεσά τους, ήταν και το κανάλι που φιλοξενούσε επί σειρά ετών τα υποτιτλισμένα βίντεο του Δρ. Χάμερ σχετικά με την Γερμανική Θεραπευτική, που όμως τα περισσότερα διασώθηκαν. Έτσι, γίνεται τώρα μια νέα προσπάθεια να αναρτηθούν ξανά εδώ, στο BRIGHTEON, στην πλατφόρμα της Ελευθερίας του Λόγου, που ελπίζουμε να αποκαταστήσει όσα κανάλια κακώς αποκλείστηκαν από το Youtube.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της. Το παρόν εκπαιδευτικό-πληροφοριακό υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείστε το με δική σας ευθύνη. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβαδίζει με τα τρέχοντα ιατρικά ή επιστημονικά δεδομένα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις. Να μην χρησιμοποιηθεί για ιατρικές πράξεις. Απευθυνθείτε στον (ενημερωμένο) ιατρό σας. Η δημοσίευσή του παρόντος υλικού γίνεται για λόγους ακτιβιστικούς, εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς και μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.

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