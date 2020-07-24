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[VOSTFR] La grille de contrôle de la population, Bill Gates, IA, Vaccins, ID's etc
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47 views • July 24, 2020
La prise de contrôle de la santé publique que nous avons documentée dans Comment Bill Gates a monopolisé la santé mondiale https://youtu.be/wQSYdAX_9JY
et la poussée remarquablement effrontée pour vacciner tout le monde sur la planète que nous avons documentée dans le Plan de Bill Gates pour vacciner le monde n'était pas, à la base, une question d'argent. La richesse inimaginable que Gates a accumulée est maintenant utilisée
pour acheter quelque chose de bien plus utile : le contrôle. Le contrôle non seulement des organismes de santé mondiaux qui peuvent coordonner un programme de vaccination mondial, ou des gouvernements qui rendront obligatoire une telle campagne sans précédent, mais aussi le contrôle de la population mondiale elle-même.
Vidéos originales : https://youtu.be/igx86PoU7v8
https://youtu.be/kHuKW1vF8S0
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