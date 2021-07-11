Αντιμετώπιση της Tuta Absoluta και Λοιπών Εντόμων και Ασθενειών του Κήπου με Βιολογικά Σκευάσματα.

Μετά από αρκετές δοκιμές χρονών έχω καταλήξει σε δύο σκευάσματα με τα οποία ραντίζω εναλλάξ για να αντιμετωπίσω τα έντομα, κυρίως την tuta absoluta, και τις ασθένειες των φυτών στον κήπο μας.

2 ΡΑΝΤΊΣΜΑΤΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΓΙΑ ΜΊΓΜΑ 2 ΛΙΤΡΩΝ

1ο ΨΕΚΑΣΜΑ

ΥΓΡΟ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ

2ο ΨΕΚΑΣΜΑ

1/2 κουταλιά ζάχαρη +1/2 κουταλιά Βάκιλο Τουγίας και 40ml άλατα Καλίου από λιπαρά οξέσ



ΘΕΙΟΧΑΛΚΙΝΗ

H θειοχαλκίνη αποτελεί ένα από σημαντικότερα υλικά φυτοπροστασίας που χρησιμοποιείται παραδοσιακά από τους καλλιεργητές, ερασιτέχνες και επαγγελματίες. Η θειοχαλκίνη, όπως και το θειάφι, είναι από τα βασικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην βιολογική γεωργία, στις καλλιέργειες λαχανικών, καρποφόρων δέντρων, καθώς και για τη προστασία των καλλωπιστικών φυτών. 1. Ποια είναι τα βασικά συστατικά που περιέχει η θειοχαλκίνη; Η θειοχαλκίνη αποτελεί μίγμα σκόνης θειαφιού σε ποσοστό 40%, μαζί με μεταλλικό χαλκό, συνήθως σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού. Η θειοχαλκίνη μπορεί να εφαρμοστεί με σκόνισμα πάνω στα φύλλα σε προληπτικό επίπεδο, αλλά και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών. H εφαρμογή της θειοχαλκίνης στα φυτά επαναλαμβάνεται ανάλογα με την ένταση της ασθένειας, ενώ δεν συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα. 2. Ποιες ασθένειες των φυτών αντιμετωπίζουμε με τη θειοχαλκίνη; H θειοχαλκίνη χρησιμοποιείται προληπτικά στις γεωργικές καλλιέργειες για να προστατεύει οικολογικά τα κηπευτικά, την καλλιέργεια του αμπελιού και τα καρποφόρα δέντρα από μυκητολογικές ασθένειες, κυρίως του ωιδίου και του περονοσπόρου. Επίσης, λόγω του θειαφιού που περιέχει, η προληπτική εφαρμογή της θειοχαλκίνης στα φυτά, προσφέρει ήπια ακαρεοκτόνο δράση ενάντια στον τετράνυχο. 3. Πώς χρησιμοποιούμε τη θειοχαλκίνη στα κηπευτικά; Με τη θειοχαλκίνη, σκονίζουμε όλα τα φυτά του λαχανόκηπου μας, ενώ σε περίπτωση που βρέξει θα πρέπει να επαναλάβουμε την εφαρμογή. Χρειάζεται μια σχετική προσοχή στη δοσολογία της θειοχαλκίνης στα κολοκυνθοειδή (κολοκύθι, αγγούρι, πεπόνι, καρπούζι) ειδικά κατά την περίοδο της άνθησης, καθώς ίσως παρουσιαστεί φυτοτοξικότητα. Η γενική δοσολογία είναι δύο με τρία κιλά το στρέμμα, αν και το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. Τελευταία επέμβαση για τη θειοχαλκίνη, πριν τη συγκομιδή είναι οι 7 ημέρες για την καλλιέργεια της ντομάτας, την καλλιέργεια της μελιτζάνας, την καλλιέργεια του κολοκυθιού και την καλλιέργεια του αγγουριού και οι 21 μέρες πριν τη συγκομιδή για την καλλιέργεια του πεπονιού, την καλλιέργεια του καρπουζιού και την καλλιέργεια της πατάτας. 4. Ποιες συνθήκες είναι κατάλληλες για εφαρμογή θειοχαλκίνης; Η εφαρμογή της θειοχαλκίνης είναι φυτοτοξική σε υψηλές θερμοκρασίες άνω των 28°C και ίσως προκαλέσει εγκαύματα στο φύλλωμα των φυτών ειδικά στα μικρά σπορόφυτα κηπευτικών. Η εφαρμογή της θειοχαλκίνης δεν λειτουργεί αποτελεσματικά σε χαμηλές θερμοκρασίες κάτω από 18°C ενώ η δράση της είναι βέλτιστη σε θερμοκρασίες μεταξύ των 20°C και 26°C. - Πηγή: www.mistikakipou.gr