Plandemia: Mentiras oficiales del sistema medico respecto a la seguridad y eficacia de las vacunas “anti” covid

En cumplimiento a esta manipulada pandemia y a estas agendas globalistas de explotación y exterminio, el Foro Economico Mundialde Davos, las grandes elites del poder supra nacional, la industria farmacéutica y el sistema medico tradicional, engañosa y descaradamente mienten respecto a la seguridad y eficacia de las vacunas “anti” covid. Aseguran que las mismas no son peligrosas y que su eficacia real oscila entre un 80 y 95 % cuando en realidad tal eficacia es inferior al 1 %. Se amparan diciendo una verdad a medias brindando la eficacia relativa cuando en realidad la que interesa y se debe especificar es la eficacia absoluto. Con esto, se evitan indicar el hecho de que se requiere vacunar a más de 80 personas para que en realidad una sola de ellas logre estar protegida contra el "síndrome covid".

Tampoco hacen alusión de que dichas vacunas son experimentales pues estas aún no han concluido la etapa de ensayos en animales. Tampoco les indican a los pacientes que muchos de los animales en etapa de experimentación han sufrido graves secuelas irreversibles, incluido la muerte. Tampoco le indican a las personas voluntarias a inyectarse que muchas de dichas supuestas vacunas en realidad no lo son, pues son compuestos químicos transgénicos de ARN fabricados y manipulados en laboratorio los cuales están diseñados para modificar nuestro genoma humano (ADN), con lo cual se estaría peligrosa e irreversiblemente alterando la genética de nuestros cuerpos. Tampoco se les indica a las personas inyectadas cuales son los compuestos que conforman estas supuestas vacunas, que las mismas poseen tecnología con nano partículas muy difíciles de constatar su existencia y los fines específicos para lo cual fueron programadas y diseñadas, que los laboratorios poseen cláusulas de confidencialidad e impunidad ante los efectos colaterales y estragos que generarán a corto y largo plazo dichas pseudo vacunas de la muerte.

Estos macabros planes jamás se podrían llevar a cabo con éxito sin la participación de los grandes medios de comunicación, científicos, determinados grupos y organismos de poder, políticos y médicos corruptos los cuales se prestan a monumentales campañas de desinformación y mentiras.



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