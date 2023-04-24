[Hostelería] en España te explotan, en Portugal no

Si trabajas en hostelería y otros trabajos no cualificados te harán trabajar jornadas maratonianas y te pagarán la mitad.

Y como nadie quiere que le exploten pues falta mano de obra en hostelería, cuanto más teniendo en cuenta que puedes ganar casi lo mismo sin trabajar viviendo del paro, ayudas y subvenciones.





Te lo cuenta por experiencia propia Angel Colina. Un venezolano que emigró a Europa. Tras pasar tiempo en España se fue a Portugal, que considera una mejor opción para los inmigrantes. En Portugal los sueldos son más bajos que en España, pero te van a pagar las horas que trabajas y el costo de vida y la carga fiscal es menor.





Un país en el que nadie quiere trabajar, en el que se ha destruido la industria y el sector primario, en el que no se produce y se importa casi todo y donde la mayoría son funcionarios, jubilados o viven de ayudas, es insostenible a largo e incluso a corto plazo. Huye de España antes de que sea demasiado tarde. Es lo más sensato.





Extracto del video del canal de YouTube

“Sol y Sombra” https://youtu.be/waVliQU0zZ8