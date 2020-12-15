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Bu videoyu izlemeden AŞI yaptırmayın ! Kaynak ve belgeleriyle tüm GERÇEKLER...
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393 views • December 15, 2020
►Bill Gates’in fonladığı yeni mRNA aşıları zararlı mı?
►Bu aşılar kısırlık yapar mı?
►Aşı olmak virüsü bulaştırmayı önlüyor mu?
►mRNA aşıları genetiğimizi değiştirebilir mi?
►Aşılarla insanlara çip mi takmak isteniyor, bu mümkün mü?
►İnaktif denen Çin aşısı ne kadar güvenli?
►Koronavirüs gerçekten korkunç bir virüs mü yoksa birileri korkmamızı mı istiyor?
KAYNAK :
Harbi Haber - 12.12.2020
BU BİR KOMPLO TEORİSİ DEĞİLDİR! AŞILAR GÜVENLİ Mİ?
https://youtu.be/7lFIMXUyd7M
Ayrıca teyit.org vb. siteleri kendilerine kılavuz edinenler bu sitenin ne kadar güvenilir olduğuna dair alttaki kaynaklardan fikir edinilebilir.
* İngiltere ve AB kuruluşları tarafından fonlanan kurum, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinden 2016 yılında 82 bin 204 Türk Lirası yardım almış
https://www.aksam.com.tr/guncel/ingilterenin-fonladigi-teyitorgun-kurucusunun-paylasimlari-kamuoyunda-tepki-topladi/haber-678149
https://www.gzt.com/jurnalist/teyitorg-facebookun-avukatligina-soyundu-teyit-degil-tehdit-3495529
https://eksisozluk.com/teyitorg--5292793
►Bu aşılar kısırlık yapar mı?
►Aşı olmak virüsü bulaştırmayı önlüyor mu?
►mRNA aşıları genetiğimizi değiştirebilir mi?
►Aşılarla insanlara çip mi takmak isteniyor, bu mümkün mü?
►İnaktif denen Çin aşısı ne kadar güvenli?
►Koronavirüs gerçekten korkunç bir virüs mü yoksa birileri korkmamızı mı istiyor?
KAYNAK :
Harbi Haber - 12.12.2020
BU BİR KOMPLO TEORİSİ DEĞİLDİR! AŞILAR GÜVENLİ Mİ?
https://youtu.be/7lFIMXUyd7M
Ayrıca teyit.org vb. siteleri kendilerine kılavuz edinenler bu sitenin ne kadar güvenilir olduğuna dair alttaki kaynaklardan fikir edinilebilir.
* İngiltere ve AB kuruluşları tarafından fonlanan kurum, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinden 2016 yılında 82 bin 204 Türk Lirası yardım almış
https://www.aksam.com.tr/guncel/ingilterenin-fonladigi-teyitorgun-kurucusunun-paylasimlari-kamuoyunda-tepki-topladi/haber-678149
https://www.gzt.com/jurnalist/teyitorg-facebookun-avukatligina-soyundu-teyit-degil-tehdit-3495529
https://eksisozluk.com/teyitorg--5292793
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