Bu videoyu izlemeden AŞI yaptırmayın ! Kaynak ve belgeleriyle tüm GERÇEKLER...

►Bill Gates’in fonladığı yeni mRNA aşıları zararlı mı?►Bu aşılar kısırlık yapar mı?►Aşı olmak virüsü bulaştırmayı önlüyor mu?►mRNA aşıları genetiğimizi değiştirebilir mi?►Aşılarla insanlara çip mi takmak isteniyor, bu mümkün mü?►İnaktif denen Çin aşısı ne kadar güvenli?►Koronavirüs gerçekten korkunç bir virüs mü yoksa birileri korkmamızı mı istiyor?KAYNAK :Harbi Haber - 12.12.2020BU BİR KOMPLO TEORİSİ DEĞİLDİR! AŞILAR GÜVENLİ Mİ?Ayrıca teyit.org vb. siteleri kendilerine kılavuz edinenler bu sitenin ne kadar güvenilir olduğuna dair alttaki kaynaklardan fikir edinilebilir.* İngiltere ve AB kuruluşları tarafından fonlanan kurum, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinden 2016 yılında 82 bin 204 Türk Lirası yardım almış