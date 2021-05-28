Chaos Navigator: Magnet hænger fast på Mormor's vaccine indstikssted [28.05.2021]

UPDATE 28. maj 2021: Flere danskere har testet deres pårørende eller sig selv med magneter. Denne gang Kasper Wagner, som tester sin Mormor. Igen: Magneten hænger på indstiksstedet, IKKE andre steder på armen hos de vaccinerede. Dette er den konsistente, reproducerbare erfaring og evidens blandt tusinder af mennesker som dokumenterer det på video.Igen: Magneten hænger på indstiksstedet, IKKE andre steder på armen. Dette er den konsistente, reproducerbare erfaring og evidens blandt tusinder af mennesker.--Hvorfor hænger køleskabsmagneter på de vaccinerede?"KAN KØLESKABSMAGNETER HÆNGE FAST PÅ DE VACCINEREDE?Nej, det er ikke “fake”!‘Fakta Tjekkerne’ har et kæmpe problem, for uanset hvilke argumenter de fremfører, er den ubestridelige kendsgerning tilbage: Magneter hænger på menneskers indstikssted, og det bør IKKE kunne lade sig gøre. Det er dog en realitet alligevel, uanset hvilken professor, som Faktatjekkere hiver op af hatten, som teoretisk skal forklare, at det ikke kan lade sig gøre, men virkelighed og evidens kan ikke bortforklares. Vidnesbyrd er massivt og overvældende i form af tusinder af videoer. Det virker som om, at disse videoer er udsat for ekstrem censur på YouTube de sidste par dage. Dette bliver et gigantisk problem for medicinalmafiaerne og den nye verdens uorden, da dette magnet-eksperiment vil sprede sig som en løbeild, netop fordi det ikke er fake, men ufatteligt sensationelt og svimlende."Kilde og læs mere her:31 views•May 28, 2021Chaos Navigator434 subscribers