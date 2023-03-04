Mi niño se creció - Punteo de la entrada - Poncho Zuleta

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Por petición, aquí hago este pequeño análisis de la entrada del tema "Mi niño se creció" de Gustavo Gutiérrez.
Originalmente grabada en la voz de Poncho Zuleta y acordeón de Alberto Villa.
🔗 Listas automáticas:
☑ GuitarraVallenata Puntera
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=6b27bee9-a25a-475c-b09d-181e822d0364
☑ Tecnicas para puntear:
☑ GuitarraVallenata Experimental
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=42953bac-11a8-41e6-a0fd-d7776879da8d
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#GuitarraVallenata #Vallenato #Valledupar #Guacharaca #Colombia
GuitarraVallenata, Vallenato, Valledupar, Guacharaca, Colombia
Por petición, aquí hago este pequeño análisis de la entrada del tema "Mi niño se creció" de Gustavo Gutiérrez. Originalmente grabada en la voz de Poncho Zuleta y acordeón de Alberto Villa.