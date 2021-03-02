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Το «Βραχιόλι της Ελευθερίας »
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112 views • March 02, 2021
Ένα πιλοτικό πρόγραμμα για το βραχιόλι παρακολούθησης ξεκίνησε τη Δευτέρα στο Αεροδρόμιο Ben Gurion, όπου 100 συσκευές δόθηκαν στους ταξιδιώτες που έφτασαν ως τρόπος να αποφύγουν τη διαμονή σε ξενοδοχείο καραντίνας που διοικείται από τον στρατό.
Αντ 'αυτού, όσοι επιλέγουν το σύστημα βραχιολιών - το οποίο περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι, μια εφαρμογή για κινητό smartphone και μια επιτοίχια συσκευή παρακολούθησης - θα είναι ελεύθεροι να επιστρέψουν στο σπίτι τους για να ολοκληρώσουν την περίοδο απομόνωσης των δύο εβδομάδων.
πηγή :
https://www.rt.com/news/516931-israel-covid-tracking-bracelet/
Αντ 'αυτού, όσοι επιλέγουν το σύστημα βραχιολιών - το οποίο περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι, μια εφαρμογή για κινητό smartphone και μια επιτοίχια συσκευή παρακολούθησης - θα είναι ελεύθεροι να επιστρέψουν στο σπίτι τους για να ολοκληρώσουν την περίοδο απομόνωσης των δύο εβδομάδων.
πηγή :
https://www.rt.com/news/516931-israel-covid-tracking-bracelet/
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