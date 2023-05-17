UNA MUJER CABALGA LA BESTIA: APÉNDICE H: El Evangelio Sin Consesiones

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Título en inglés: “A Woman Rides the Beast”
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Pablo explicó claramente que la salvación se recibe al creer en el evangelio: “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree” (Romanos 1:16). La salvación es así de sencilla; no tiene nada que ver con las opiniones del pontífice romano y de sus colegas, en una jerarquía que no existió sino hasta siglos después de que el evangelio se predicó por primera vez, y que había dado como resultado la salvación de millones de personas.
El evangelio afirma “que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día” (1 Corintios 15:3-4). Los evangélicos creen en el evangelio, no sólo como un hecho histórico, sino aquello que les ofrece perdón de sus pecados y vida eterna como un regalo de la gracia de Dios. Pablo dijo que este es el evangelio “por el cual asimismo... sois salvos (1 Corintios 15:2). Sobre esa base el evangélico sabe que es salvo.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él (Juan 3:36).
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