Un buen resumen de los hechos mas resaltantes en estos tiempos

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135 views • May 15, 2020



Mención especial para nuestro amigo Giuseppe Nocera (investigador y experto en Geo Política, es italiano, nació en Nápoles, una de las ciudades más antiguas de Europa. También venezolano y ciudadano del mundo, es un persona que ha tenido experiencia personal y profesional en varios países tales como Alemania, Brasil, Bélgica, Inglaterra, Venezuela, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y por supuesto su país natal Italia, entre otros. Con la ventaja de manejar varios idiomas y tener una curiosidad enorme, la vida lo ha llevado a la investigación desde 3 ángulos distintos como los son: la tecnología, la geopolítica y la historia. Estos tres caminos, hicieron que llegara a cuestionarse acerca de cómo funciona el mundo y por qué hemos llegado a tal grado de desorden, un entorno dónde gobiernos resultan inoperantes, frente a los grandes males de la humanidad. Un mundo donde la tecnología no parece estar ayudando a vencer la ignorancia y el desconocimiento generalizado de los procesos que mueven al mundo globalizado.



Ingeniero, director de proyectos, empresario, consultor empresarial, conferencista, internacionalista, pragmático por naturaleza, con diversas especializaciones en dirección empresarial y décadas de recorrido por el mundo conocido, ejecutivo, visionario y estratega corporativo.



La orientación a los resultados inculcada durante más de 20 años en materia profesional en empresas alemanas, hicieron posible no solo este libro, también el proceso previo de concepción de la idea, para poder colocar las cosas en su debida perspectiva y entender este gran rompecabezas que algunos llaman mundo moderno.)

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SITIO WEB OFICIAL: Todo el crédito para nuestro Padre El creador del Universo, su Santo Nombre Bendito es.Mención especial para nuestro amigo Giuseppe Nocera (investigador y experto en Geo Política, es italiano, nació en Nápoles, una de las ciudades más antiguas de Europa. También venezolano y ciudadano del mundo, es un persona que ha tenido experiencia personal y profesional en varios países tales como Alemania, Brasil, Bélgica, Inglaterra, Venezuela, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y por supuesto su país natal Italia, entre otros. Con la ventaja de manejar varios idiomas y tener una curiosidad enorme, la vida lo ha llevado a la investigación desde 3 ángulos distintos como los son: la tecnología, la geopolítica y la historia. Estos tres caminos, hicieron que llegara a cuestionarse acerca de cómo funciona el mundo y por qué hemos llegado a tal grado de desorden, un entorno dónde gobiernos resultan inoperantes, frente a los grandes males de la humanidad. Un mundo donde la tecnología no parece estar ayudando a vencer la ignorancia y el desconocimiento generalizado de los procesos que mueven al mundo globalizado.Ingeniero, director de proyectos, empresario, consultor empresarial, conferencista, internacionalista, pragmático por naturaleza, con diversas especializaciones en dirección empresarial y décadas de recorrido por el mundo conocido, ejecutivo, visionario y estratega corporativo.La orientación a los resultados inculcada durante más de 20 años en materia profesional en empresas alemanas, hicieron posible no solo este libro, también el proceso previo de concepción de la idea, para poder colocar las cosas en su debida perspectiva y entender este gran rompecabezas que algunos llaman mundo moderno.)Trabajamos en comunidad:CANAL GIUSEPPE NOC https://www.youtube.com/watch?v=cdqOh59dplw SITIO WEB OFICIAL: https://www.giuseppenocera.com/ Keywords noticiasmedicosplandemiahablanfalsas

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