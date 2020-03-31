Απόσπασμα Βίντεο Η ΛΟΓΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ (Ντέιβιντ Άικ και υιός)

uhutv 69 followers Follow 1 Share Add to... Sign in to download MP3 Share Report

218 views • March 31, 2020



Εμείς κινούμαστε και το κοιτάζουμε από διαφορετική οπτική γωνία κάθε φορά . Η Βασούλα μετάφρασε ένα εξαιρετικό βίντεο του Ντέιβιντ Άικ ένα ακόμη κομμάτι της αλήθειας ευχαριστούμε την Βασούλα για την άδεια να βάλουμε ένα μικρό κομμάτι δείτε το όλο το βίντεο εδώ :



Μήνυμα από Βασούλα .



Δεν θα παροτρύνω να μην υπολογίσετε

αυτά που επιβάλλονται, γιατί παραβιάζοντάς τα,

θα βρεθείτε σε δεινή θέση

με επιπτώσεις εις βάρος σας.



Θα παροτρύνω μόνο να αποδίδετε το σεβασμό

και την επικρότηση που αξίζει σε όλο το

νοσηλευτικό προσωπικό (γιατρούς, νοσοκόμους/ες.

τραυματιοφορείς κλπ) που δίνουν ένα μεγάλο

αγώνα αυτές τις δύσκολες μέρες...



Η συζήτηση του Άικ με τον γιο του Γκάρεθ

( που αποκαλεί Γκαζ) δίνει και πληροφορία

και λογικά επιχειρήματα

για να στέκεστε ψύχραιμοι ήρεμοι και άφοβοι

αντίθετα με τους λόγους που σας δίνει

το σύστημα να βιώνετε αυτή την κατάσταση

υπό το κράτος πανικού και φόβου

για την ζωή των αγαπημένων σας και τη δική σας.



Το κανάλι του Ντέιβιντ Άικ

https://www.youtube.com/user/davidicke/ Όταν θέλουμε να ανακαλύψουμε την αλήθεια και το πώς είναι.Εμείς κινούμαστε και το κοιτάζουμε από διαφορετική οπτική γωνία κάθε φορά . Η Βασούλα μετάφρασε ένα εξαιρετικό βίντεο του Ντέιβιντ Άικ ένα ακόμη κομμάτι της αλήθειας ευχαριστούμε την Βασούλα για την άδεια να βάλουμε ένα μικρό κομμάτι δείτε το όλο το βίντεο εδώ : https://www.youtube.com/watch?v=tfJ9m_3BWsE Μήνυμα από Βασούλα .Δεν θα παροτρύνω να μην υπολογίσετεαυτά που επιβάλλονται, γιατί παραβιάζοντάς τα,θα βρεθείτε σε δεινή θέσημε επιπτώσεις εις βάρος σας.Θα παροτρύνω μόνο να αποδίδετε το σεβασμόκαι την επικρότηση που αξίζει σε όλο τονοσηλευτικό προσωπικό (γιατρούς, νοσοκόμους/ες.τραυματιοφορείς κλπ) που δίνουν ένα μεγάλοαγώνα αυτές τις δύσκολες μέρες...Η συζήτηση του Άικ με τον γιο του Γκάρεθ( που αποκαλεί Γκαζ) δίνει και πληροφορίακαι λογικά επιχειρήματαγια να στέκεστε ψύχραιμοι ήρεμοι και άφοβοιαντίθετα με τους λόγους που σας δίνειτο σύστημα να βιώνετε αυτή την κατάστασηυπό το κράτος πανικού και φόβουγια την ζωή των αγαπημένων σας και τη δική σας.Το κανάλι του Ντέιβιντ Άικ Keywords testsecretcoronavirus

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