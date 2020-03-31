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Απόσπασμα Βίντεο Η ΛΟΓΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ (Ντέιβιντ Άικ και υιός)
uhutv
uhutv
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218 views • March 31, 2020
Όταν θέλουμε να ανακαλύψουμε την αλήθεια και το πώς είναι.
Εμείς κινούμαστε και το κοιτάζουμε από διαφορετική οπτική γωνία κάθε φορά . Η Βασούλα μετάφρασε ένα εξαιρετικό βίντεο του Ντέιβιντ Άικ ένα ακόμη κομμάτι της αλήθειας ευχαριστούμε την Βασούλα για την άδεια να βάλουμε ένα μικρό κομμάτι δείτε το όλο το βίντεο εδώ : https://www.youtube.com/watch?v=tfJ9m_3BWsE

Μήνυμα από Βασούλα .

Δεν θα παροτρύνω να μην υπολογίσετε
αυτά που επιβάλλονται, γιατί παραβιάζοντάς τα,
θα βρεθείτε σε δεινή θέση
με επιπτώσεις εις βάρος σας.

Θα παροτρύνω μόνο να αποδίδετε το σεβασμό
και την επικρότηση που αξίζει σε όλο το
νοσηλευτικό προσωπικό (γιατρούς, νοσοκόμους/ες.
τραυματιοφορείς κλπ) που δίνουν ένα μεγάλο
αγώνα αυτές τις δύσκολες μέρες...

Η συζήτηση του Άικ με τον γιο του Γκάρεθ
( που αποκαλεί Γκαζ) δίνει και πληροφορία
και λογικά επιχειρήματα
για να στέκεστε ψύχραιμοι ήρεμοι και άφοβοι
αντίθετα με τους λόγους που σας δίνει
το σύστημα να βιώνετε αυτή την κατάσταση
υπό το κράτος πανικού και φόβου
για την ζωή των αγαπημένων σας και τη δική σας.

Το κανάλι του Ντέιβιντ Άικ
https://www.youtube.com/user/davidicke/
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