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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ 💥 Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΥ ΜΗΝΥΣΕ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΧΑΓΗ ΚΑΙ ΖΗΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ...
askitis
askitis
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276 views • March 31, 2021
Θεόδωρος Παπουλάκος, κάτοχος διδακτορικών στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, στη Γλωσσολογία και στην Ποινική Δικονομία
"Φυλάξετε την τάξιν την των προγόνων, μιμηθείτε και ξεπεράσετε τις αρετές, τα επιτεύγματα και τον απαράβλητο πατριωτισμό και ηρωισμό τους, διατηρήσατε την καθαρότητα και την ομοιογένεια της Εθνικής Ελληνικής φυλής και την κοινή θρησκευτική ομολογία, που κινδυνεύουν από την αθρόα απεργαζόμενη εισβολή λαθρομεταναστών, την Ισλαμοποίηση και την υποδούλωση της Ελλάδος, γαλουχήσατε το Ελληνικό έθνος και λαό στα αιώνια και υψιπετή αυτά ιδεώδη."H Ελληνική φυλή υπερέχει όλων των άλλων”, όπως εκήρυξε ο θείος φιλόσοφος Έλλην Μακεδών Αριστοτέλης.
Ένας λαός ζή με ιδανικά και όχι με δάνεια και μνημόνια, που καταισχύνουν αυτόν και προπάντων τους ευσεβείς προγόνους του και τον μεταβάλλουν σε αποικία και τον περιάγουν σε δουλεία.
Μετά τιμής,
Theodoros Papoulakos Ph.D in Public international law
University of Rome "La Sapienza"
Member of Lawer bar Association in Rome
Member of Giornalist Association in Lazio Rome
Candidate professor in Public Int. Law at the Universities of USA and Canada "
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reg
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