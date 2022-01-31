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Wappie Rogier kijkt Nieuwsuur.
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203 views • January 31, 2022
Wappie Rogier Hop, de mediabekendheid die laatst geheel dankzij Mahimahi in Het Parool stond is er eens even lekker voor gaan zitten want Nieuwsuur heeft een item over radicale complotdenkers geplaatst.
Genoemd werd Max vd B., ook wel bekend als de 'Fakkelman' die in de petoet zit vanwege zijn actie bij onder andere minister Kaag.
Natuurlijk is wappie Rogier het er allemaal niet mee eens en vertelt dat Max het niet echt over kinderbloed had maar over een hormoon. Hij brabbelt nog wat in het steenkolenengels, praat tegen Rob Jetten (alsof die naar de livedinges van Rogier kijkt) en gelukkig grijpt Facebook dan in en stopt de livedinges.
Mooi want inmiddels vonden we het zelf ook al aardig lang weer duren.
Genoemd werd Max vd B., ook wel bekend als de 'Fakkelman' die in de petoet zit vanwege zijn actie bij onder andere minister Kaag.
Natuurlijk is wappie Rogier het er allemaal niet mee eens en vertelt dat Max het niet echt over kinderbloed had maar over een hormoon. Hij brabbelt nog wat in het steenkolenengels, praat tegen Rob Jetten (alsof die naar de livedinges van Rogier kijkt) en gelukkig grijpt Facebook dan in en stopt de livedinges.
Mooi want inmiddels vonden we het zelf ook al aardig lang weer duren.
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