Промо Натуральная концепция понимания и лечения рака

Наш проект Медальтернатива.инфо уже 8 лет помогает правильной информацией тем, кто уже получил этот диагноз, кто прошел калечащее неэффективное официальное лечение или тем, кто хочет предотвратить получение такого диагноза.На нашем проекте есть огромное количество полезной информации, которая может помочь любому интересующемуся человеку. Многие разобрались самостоятельно и успешно излечились от рака.

Однако, информации очень много и становится все больше и многие тонут в океане полезных статей, постов, фильмов и видео. У некоторых, просто нет времени.





Мы систематизировали всю необходимую информацию и сделали вебинар на тему «Натуральная концепция понимания и лечения рака»

Этот семинар для тех, кто:

• Имеет диагноз рак и не знаком с альтернативой традиционным методам

• Получил диагноз рак и рассматривает натуральную альтернативу традиционному лечению, но не имеет достаточно информации

• Имеет любую стадию рака и самые распространенные диагнозы, как рак кишечника, легкого, иммунной системы, яичника, простаты, меланомы. Информация будет полезной также и при других видах рака

• Кому нужна помощь в составлении домашнего комплексного лечебного протокола





На вебинаре вы узнаете:

1. Нужна ли ранняя диагностика рака по стандартам официальной медицины

2. Главный фактор в заболевании раком и он же главный фактор отвечающий за результат лечения

3. Доказательная Бездоказательная натуральная (альтернативная) онкология

4. Многофакторность подхода к лечению

5. Наиболее доступные и эффективные натуральные препараты и методы лечения рака

6. Критерии оценки эффективности натурального подхода к лечению и многое другое





Просмотрев этот вебинар, будет гораздо легче и быстрее каждому человеку составить свой домашний натуральный протокол и специализировать его под конкретно свой диагноз.





Ведущий семинара: Борис Гринблат, Натуропат, исследователь натуральных методов лечения онкологии, Участник проекта "Правда О Раке"- Глобальный поиск методов лечения ,Основатель проекта Медальтернатива.инфо, автор книги "Дианоз-рак. Лечиться или жить"





Полная запись онлайн-семинара 04−06.03.22 (около 7 часов информации). Доступ для просмотра видеозаписи 4 недели после оплаты.

Приобрести вебинар можно по ссылке: https://borisandinga.com/seminar-040322#buy