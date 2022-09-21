BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

INTERMISSION: PROUDLY UNPOISONED 💉 THANK-YOU ! (FOR NOT FALLING FOR THEIR STRONG? DELUSION 🐑)
Alex Hammer
Alex Hammer
5188 followers
Follow
2
Share
Report
100 views • September 21, 2022

================(world orders review)

================

INTERMISSION: PROUDLY UNPOISONED 💉 THANK-YOU !

(For Not Falling for their Strong? Delusion 🐑) NOW DOUBLE DOWN!

https://www.bitchute.com/video/IuYYu05BYQ5s/

================

sub, share @ https://www.bitchute.com/channel/tangentopolis/

================

GIF by Ken_DreamWolf_ExorVids

==========================

==========================

HEAVY METAL SKIES & GRAPHENE RAINS ? (WOR)

https://www.bitchute.com/video/Hmqxd7nAVDcv/

COVID 'VACCINES' are GRAPHENE INOCULATED for DEPOPULATION + NEURO-MODULATION

https://www.bitchute.com/video/j6OgsGhEpkPO/

"NEUROMODULATION" & Rafael Yuste

(LQC) https://www.bitchute.com/video/doXeTd8evFLT/

26 GHz [5G SPECTRUM] The 'GRAPHENE' SWEET SPOT

https://www.bitchute.com/vid

There is NO 'TRANSMISSION' from 'VACCINATED' persons. It is 'IRRADIATION'

(LQC) https://www.bitchute.com/video/o3xSsyUayuUx/

MASS INJECTION (GRAPHENE, NANO, EMF POISONING) !

(LQC) https://www.bitchute.com/video/1Ee3McSWwME7/

'GRAPHENE' Oxide STRUCTURES (ALL 'INJECTABLES' SUSPECT) !

#THE PUSH FOR 'HUMAN EXTINCTION' (Of the Many, But Not For The Few)

(LQC) https://www.bitchute.com/video/5c7Pb9QqY1n4/

GRAPHENE in the COV-ID "VACCINE" (Identified, Evidenced & Reported 1st by Prof. Pablo Campra)

(LQC) https://www.bitchute.com/video/1TwV7p8aRhY1/

Prof. Campra GRAPHENE (LQC) Report: [ENG]

https://docdro.id/7DAXqet:[ES] https://docdro.id/PXcBfeQ

FINDING of GRAPHENE Oxide in COVID 'Vaccines'

(LQC / Dr. Pablo Campra) [SPECIAL REPORT]

https://www.bitchute.com/video/JpPe8pIrXTKu/

Prof. Campra MICRO-STRUCTURES Report

https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Campra/publication/356507702_MICROSTRUCTURES_IN_COVID_VACCINES_inorganic_crystals_or_Wireless_Nanosensors_Network/links/61a4d94eee3e086e3d3a6756/MICROSTRUCTURES-IN-COVID-VACCINES-inorganic-crystals-or-Wireless-Nanosensors-Network.pdf

Prof. Campra DNA CRYSTALS NANOTECHNOLOGY IN COVID19 VACCINES

https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Campra/publication/358284707_DNA_CRYSTALS_NANOTECHNOLOGY_IN_COVID19_VACCINES/links/61fe5607870587329e938768/DNA-CRYSTALS-NANOTECHNOLOGY-IN-COVID19-VACCINES.pdf

The toxicity of the nano-material that goes into the vaccines is described in the scientific literature, with at least 67 articles on the subject attach to the final report by Dr. Pablo Campra.

@ https://docdro.id/pXTuYrO

PFIZER COVID GRAPHENE, NANO-MICRO-TECH, TESLAPHORESIS, SELF-ASSEMBLIES INJECT

(La Quinta Columna; SPECIAL REPORT) https://www.bitchute.com/video/bhkhVwyssqLR/

SELF-ASSEMBLED GRAPHENE based CARBON NANOTUBES in PFIZER

https://www.bitchute.com/video/2qF8HOQVLj9P/

'WHEN WE HAVE THESE WEAPONS...' (WOR)

https://www.bitchute.com/video/oCx5GChlbmAI/

#NOT-A-VAC ! (Ohh... If THESE TREES Could TALK) !

[🎶 Instrumental] https://www.bitchute.com/video/krk75vgZjTsL/

the CO-VIDs, the GRAPHENE and the VAX-SCENE (WOR)

(1) https://www.bitchute.com/video/eGtbUmvIy53p/

(2) https://www.bitchute.com/video/0UV9MQJfNfst/

More GRAPHENE STRUCTURES In SINOPHARM & SPUTNIK

(Dr. Liliana Zelada) https://www.bitchute.com/video/7p7744GxVQBR/

ASTRA / MODERNA / PFIZER (COV-ID INJECTIONS) "FULL of GRAPHENE..." !

(Dr. Liliana Zelada) https://www.bitchute.com/video/mSpBIr4IBn3o/

NATURE & PURPOSE of the COVIDIAN [GRAPHENE +] INJECTS

(Ricardo Delgado SUMMARY) https://www.bitchute.com/video/hwWSM0SEH7wU/

*The PURPOSE of VACCINATION [Ricardo Delgado]

https://www.bitchute.com/video/k8pYHroKcBc4/

COV19 INJECT, NANO Networks, TESLAPHORESIS; EMF / 5G

(Dr. Pablo Campra / tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/AkR1psinBF7d/

Covid GRAPHENE Q DOTS Can PENETRATE CELL BARRIER & CLEVE 2 DNA

(El Mundo Desconocido) https://www.bitchute.com/video/zDmgR4uGriUy/

TECHNO PARASITISM [EM Wireless Nano-Bio-Sensor Networks]

https://www.bitchute.com/video/kCA0i3HeQ8mk/

MAC-cinated [INTRA-BODY NANO-NETWORK]

https://www.bitchute.com/video/jH7YxBQbrLAs/

NANO-TECHNO & GRAPHENE Oxide in PFIZER 'Vaccine'

La Quinta Columna [Special Report]

https://www.bitchute.com/video/xiNacuINixUp/

GRAPHENE oxide in SINOVAC, ASTRAZENECA & PFIZER VAX

https://www.bitchute.com/video/shD0mwNV9rI5/

PFIZER C19 BIO-WEAPON DARK-FIELD MICROSCOPY (Eng. Subs)

https://www.bitchute.com/video/0WgMeAS6MywK/

================


Shared from and subscribe to:

tangentopolis (world orders review)

https://www.bitchute.com/channel/ZMv79MtHJ9al/


Keywords
biblepropagandagenocidecriminalsnwoagenda 21sheddingmandatesfrequency weaponsmedical tyrannyforced vaccinesmorgellonsnano techbio warfarecovid hoaxmrnahydrogelquantum dotsvaccine passportsspike proteinsgraphene oxide
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Russian Intelligence Chief Warns of Real Risk of Large-Scale Conflict in Eurasia

Russian Intelligence Chief Warns of Real Risk of Large-Scale Conflict in Eurasia

Garrison Vance
U.S. Extends Middle East Troop Deployments Into 2027 as Iran War Drags On

U.S. Extends Middle East Troop Deployments Into 2027 as Iran War Drags On

Belle Carter
Putin hails 12% trade jump as Indonesian president makes second Russia trip of 2026

Putin hails 12% trade jump as Indonesian president makes second Russia trip of 2026

Cassie B.
Gallup Poll: 89% of Americans View Government Corruption as Widespread

Gallup Poll: 89% of Americans View Government Corruption as Widespread

Garrison Vance
SCO Summit in Bishkek Showcases Expanding Eurasian Bloc

SCO Summit in Bishkek Showcases Expanding Eurasian Bloc

Garrison Vance
Antiwar.com Urges Support, Cites Troop Peril and Pentagon Priorities

Antiwar.com Urges Support, Cites Troop Peril and Pentagon Priorities

Garrison Vance
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy