John 3: 16 - The Story of Love (With Persian Subtitles)

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داستان عشق - یوحنا ۳ : ۱۶ زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هرکه بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. " یوحنا 3: 16 " اما برای یک لحظه ، آیا دارید گوش می دهید ؟ برای " یک لحظه " کتاب مقدس می گوید : " همه فرصت دارند یک لحظه به نگاه پدر نگاه کنید وقتی او می داند که شما پی بردید "