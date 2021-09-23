John 3: 16 - The Story of Love (With Persian Subtitles)

داستان عشق - یوحنا ۳ : ۱۶ زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هرکه بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. " یوحنا 3: 16 " اما برای یک لحظه ، آیا دارید گوش می دهید ؟ برای " یک لحظه " کتاب مقدس می گوید : " همه فرصت دارند یک لحظه به نگاه پدر نگاه کنید وقتی او می داند که شما پی بردید "