L’été de Vulcain…

Dans cette vidéo je vous montre que les guerres climatiques sont bien en cours, en plus des autres, appuyés par des brevets, des campagnes officielles, des témoignages photos et vidéos., que l’asséchement et la désertification de certains endroits et la confiscation de l’eau comme en Espagne, et des inondations, cyclones, ouragans voire tsunamis provoqués d’autres zones ont bien lieu impunément de façon totalement criminelle !

Je vous démontre que l’emprise de l’empire pharmaceutique est étroitement liée à la propagande du réchauffement climatique, elle-même la version climat des virus et de la théorie des germes pour la question sanitaire. Faire peur, la maintenir, la créer et l’exacerber jusqu’à rendre les gens malades de cette propagande, c’est la charte de torture de masse de Biderman à tous les niveaux, sans répit, et sans réelle opposition de fond en haut de la pyramide, ni à tous les niveaux de verrouillage de l’échelle sociale, peuplés de kapos zélées gardiens du temple sectaire de la vaccinologie et du réchauffement climatique !

Cette guerre sanitaire totalitaire s’emboite avec le crédit social qui arrive et qui sera dépendant du pass climatique, pour nous torturer, nous limiter, dans nos déplacements, dans notre mode de fonctionnement sociétal.

Vous n’y croyez pas ? Visionnez et partagez ce documentaire pour alerter un maximum de « gens » autour de vous… peut être tomberez-vous sur les derniers humains conscients !

La page des CoronaX-Files est par ici : https://freedomufos.com/documents-complementaires/coronax-files-limposture-planetaire/

Celle des projets, films, documentaires, etc… ici : https://freedomufos.com/projets-en-cours/

Un énorme merci à MAB pour sa contribution aux corrections et aux suggestions pour ce documentaire, son soutien et son clip de fin que vous pouvez voir sur sa chaine :

LE TRIPTYQUE DE LA CLIQUE https://www.youtube.com/watch?v=VwdjrDYJ-5o

Voici le lien du documentaire de Mélodie Rg dont un extrait a été utilisé avec sa permission pour le film : Les Voleurs D’Âmes – 2ème Partie – * Les Démolisseurs de la Civilisation *. https://www.youtube.com/watch?v=wE9PID4QRhw

Un extrait du film Frankenskies a aussi été utilisé, vous pouvez retrouver le film complet et incontournable sur le sujet ici :

FRANKENSKIES sous-titré en français https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ChdeEcbgWbY