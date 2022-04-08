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“ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣH” ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.ελεύθερηβούληση.gr www.freevolition.gr FREE INDEPENDENT JOURNALISTIC SITE (SONG - ΑΣΜΑ)
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42 views • April 08, 2022
“ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣH” ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.ελεύθερηβούληση.gr www.freevolition.gr FREE INDEPENDENT JOURNALISTIC SITE (SONG - ΑΣΜΑ) https://ugetube.com/watch/tyuoEdUgE9m1KnZ , https://rumble.com/v108dhb-freevolition-against-your-current-corruption-partners-against-your-lie-we-w.html . ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ https://youtu.be/sK8bLOh036A . ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Ευστάθιος Μοσχοβίτης.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ - Κόντρα στο ρεύμα σας - 2002
Στίχοι -Μουσική: Ελεύθεροι
Του κόσμου μας υποκριτές,
που τάχα για ειρήνη μιλάτε,
παιχνίδια τρόμου στήνετε,
ενέσεις και χάπια πουλάτε.
Τα έθνη ζητάτε να ενώσετε
γι’ αγάπη μας λέτε πολλά
τους στόχους σας μας κρύβετε καλά.
Κόντρα στο ρεύμα σας
της απληστίας όμηροι
Κόντρα στο ρεύμα σας
και της συντέλειας πρόδρομοι
Κόντρα στο ρεύμα σας
της διαφθοράς συνέταιροι
Κόντρα στο ψέμα σας
θα ζήσουμε ελεύθεροι.
Τα σύνορά μας σβήνετε,
θεσμούς και αξίες χτυπάτε
το μέλλον μας ορίζετε,
σε ποιο φασισμό μας γυρνάτε.
Μα όσο το ψέμα τον κόσμο χαλά
μιλά στην καρδιά ο Θεός
για πάντα στη ζωή μας οδηγός.
Κόντρα στο ρεύμα σας
της απληστίας όμηροι
Κόντρα στο ρεύμα σας
και της συντέλειας πρόδρομοι
Κόντρα στο ρεύμα σας
της διαφθοράς συνέταιροι
Κόντρα στο ψέμα σας
θα ζήσουμε ελεύθεροι.
Τα σύνορά μας σβήνετε,
θεσμούς και αξίες χτυπάτε
το μέλλον μας ορίζετε,
σε ποιο φασισμό μας γυρνάτε.
Μα όσο το ψέμα τον κόσμο χαλά
μιλά στην καρδιά ο Θεός
για πάντα στη ζωή μας οδηγός.
Κόντρα στο ρεύμα σας
της απληστίας όμηροι
Κόντρα στο ρεύμα σας
και της συντέλειας πρόδρομοι
Κόντρα στο ρεύμα σας
της διαφθοράς συνέταιροι
Κόντρα στο ψέμα σας
θα ζήσουμε ελεύθεροι.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ –AUTO TRANSLATION FROM WEB
FREE MONKS
Of our world hypocrites,
that you are talking about peace,
horror games you set up,
injections and pills you sell.
The nations you seek to unite
for love you tell us a lot
your goals are well hidden in us.
Against your current
of greed hostages
Against your current
and the end of the forerunners
Against your current
corruption partners
Against your lie
we will live free.
Our borders are erased,
institutions and values you hit
the future you define us,
to what fascism are you turning us.
But as long as the lie spoils the world
God speaks to the heart
forever in our lives guide.
Against your current
of greed hostages
Against your current
and the end of the forerunners
Against your current
corruption partners
Against your lie
we will live free.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ - Κόντρα στο ρεύμα σας - 2002
Στίχοι -Μουσική: Ελεύθεροι
Του κόσμου μας υποκριτές,
που τάχα για ειρήνη μιλάτε,
παιχνίδια τρόμου στήνετε,
ενέσεις και χάπια πουλάτε.
Τα έθνη ζητάτε να ενώσετε
γι’ αγάπη μας λέτε πολλά
τους στόχους σας μας κρύβετε καλά.
Κόντρα στο ρεύμα σας
της απληστίας όμηροι
Κόντρα στο ρεύμα σας
και της συντέλειας πρόδρομοι
Κόντρα στο ρεύμα σας
της διαφθοράς συνέταιροι
Κόντρα στο ψέμα σας
θα ζήσουμε ελεύθεροι.
Τα σύνορά μας σβήνετε,
θεσμούς και αξίες χτυπάτε
το μέλλον μας ορίζετε,
σε ποιο φασισμό μας γυρνάτε.
Μα όσο το ψέμα τον κόσμο χαλά
μιλά στην καρδιά ο Θεός
για πάντα στη ζωή μας οδηγός.
Κόντρα στο ρεύμα σας
της απληστίας όμηροι
Κόντρα στο ρεύμα σας
και της συντέλειας πρόδρομοι
Κόντρα στο ρεύμα σας
της διαφθοράς συνέταιροι
Κόντρα στο ψέμα σας
θα ζήσουμε ελεύθεροι.
Τα σύνορά μας σβήνετε,
θεσμούς και αξίες χτυπάτε
το μέλλον μας ορίζετε,
σε ποιο φασισμό μας γυρνάτε.
Μα όσο το ψέμα τον κόσμο χαλά
μιλά στην καρδιά ο Θεός
για πάντα στη ζωή μας οδηγός.
Κόντρα στο ρεύμα σας
της απληστίας όμηροι
Κόντρα στο ρεύμα σας
και της συντέλειας πρόδρομοι
Κόντρα στο ρεύμα σας
της διαφθοράς συνέταιροι
Κόντρα στο ψέμα σας
θα ζήσουμε ελεύθεροι.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ –AUTO TRANSLATION FROM WEB
FREE MONKS
Of our world hypocrites,
that you are talking about peace,
horror games you set up,
injections and pills you sell.
The nations you seek to unite
for love you tell us a lot
your goals are well hidden in us.
Against your current
of greed hostages
Against your current
and the end of the forerunners
Against your current
corruption partners
Against your lie
we will live free.
Our borders are erased,
institutions and values you hit
the future you define us,
to what fascism are you turning us.
But as long as the lie spoils the world
God speaks to the heart
forever in our lives guide.
Against your current
of greed hostages
Against your current
and the end of the forerunners
Against your current
corruption partners
Against your lie
we will live free.
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