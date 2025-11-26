COVID, liberté d’expression et rupture avec les Verts : le témoignage de Frédéric Carron

L’invité de cet entretien, Frédéric Carron, est ancien membre du parti des Verts et député au Grand Conseil valaisan. Agriculteur biologique et artiste céramiste de formation, il a rejoint la politique par conscience écologique et par sens du service public. Dès le départ, il pose une condition claire : sa liberté de pensée et de parole doit être respectée. La crise du COVID va rapidement mettre cette promesse à l’épreuve.



Lorsque les premières mesures sanitaires arrivent, puis le pass COVID et la vaccination de masse, Frédéric adopte une grille de lecture marquée par son expérience d’agriculteur bio : renforcer le terrain, la santé globale, le système immunitaire, plutôt que tout miser sur une solution technologique. Il questionne la cohérence d’un parti écologiste qui s’oppose aux OGM, mais adhère sans débat à une technologie d’injection issue des mêmes logiques. À l’intérieur du parti, il rencontre deux types de réactions : quelques collègues qui partagent silencieusement ses interrogations, et une majorité qui se revendique d’une « science » figée et monolithique, sans espace pour le doute ni la remise en question.



En prenant publiquement la parole et en déposant des objets parlementaires critiques sur la gestion de la pandémie, Frédéric se heurte à des tentatives de limitation de sa liberté d’expression, y compris sur le plan institutionnel. Il constate une organisation systématique de la déresponsabilisation : chaque niveau renvoie la responsabilité à un niveau supérieur, des enseignants aux directeurs d’école, des services cantonaux aux Conseillers d’État, des autorités cantonales aux instances fédérales et internationales. Tout le monde applique des recommandations, mais personne n’assume réellement la décision. Cette dynamique, combinée à une forte pression sociale et médiatique, rappelle selon lui les mécanismes historiques des régimes totalitaires, où le conformisme et la peur prennent le dessus sur le discernement individuel.



Face à ce système, Frédéric choisit de quitter le groupe parlementaire des Verts et de siéger comme député indépendant, afin de rester cohérent avec ses valeurs et avec la confiance des électeurs. Il assume la perte de positions influentes en commission au profit d’une plus grande liberté de parole et d’action. Dans cette discussion, il évoque aussi son travail sur lui-même, le développement de sa part masculine, la question de la virilité responsable, et l’importance de modèles masculins capables de prendre des décisions, d’assumer leurs erreurs et de protéger le bien commun. Son ancrage quotidien dans la nature, au contact des plantes et des animaux, lui donne un contrepoids essentiel au tumulte politique et médiatique.



Cet entretien s’adresse à toutes celles et ceux qui s’interrogent sur l’état de notre démocratie, le rôle des partis, la place de la science dans le débat public et la responsabilité personnelle en temps de crise. Il ouvre un espace pour réfléchir à la liberté d’expression, au courage civique et à la manière dont chacun peut « prendre sa place d’être humain sur cette planète », plutôt que de se laisser réduire à un simple rouage ou à un consommateur obéissant.



