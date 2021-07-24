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События 2021 года были Предсказаны Марией ДЭВИ ХРИСТОС в 2012 году. Видеодоказательство
VictoriaRA
VictoriaRA
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194 views • July 24, 2021
События 2021 года были Предсказаны Марией ДЭВИ ХРИСТОС в 2012 году. Видеодоказательство.
https://youtu.be/JcUA9c6Klfo

Творческий Вечер Виктории ПреобРАженской. Киев, 12 октября 2012 г. (фрагмент).

Полная запись: https://usmalos.com/novosti/2018/03/08/tvorcheskij-vecher-viktorii-preobrazhenskoj.-kiev,-oktyabr,-2012-god/

Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/07/24/sobytiya-2021-goda-byli-predskazany-mariej-devi-hristos-v-2012-godu-videodokazatelstvo/

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской)). https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: www.VictoriaRA.com www.USMALOS.com.
ПОДПИСАТЬСЯ на YouTube Канал Виктории ПреобРАженской (для получения сообщений о новых Видео нажмите на колокольчик Подписка на YouTube канал, нажать на колокольчик выбрав «Всё»). https://www.youtube.com/channel/UCFexfnUtsOj91yDqFU3twBw?sub_confirmation=1

https://www.brighteon.com/watch/3aea53fe-c4c8-4b6d-9430-b7217054879f?index=1 - Удалённые цензурой Ютуба Видео Виктории ПреобРАженской на альтернативной платформе https://www.brighteon.com/channels/victoriara

Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской за 2020-2021 гг. https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/

ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).

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