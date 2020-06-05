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Jean-Dominique Michel - Partie 2 - Enseignements d’un désastre
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3 views • June 05, 2020
Import YT 6 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=O2bKB9MXIK4
Chaîne YT ATLE_ch : https://www.youtube.com/channel/UCMDU1tUaHqBdWxM1XqE-isQ
📈 «Les mathématiques c’est magnifique, mais aucune réalité humaine n’est réductible aux mathématiques – ou aux statistiques. […] Pour gagner un marathon, il faut une intelligence prodigieuse qui n’est pas celle d’un prof d’université» ⭐️
🎬 2e entretien avec l’anthropologue genevois de la santé publique Jean-Dominique Michel. Après avoir reconnu la crise comme révélateur de nos incohérences, l’enjeu est d’y mettre la loupe et de trouver des pistes et élans pour l’avenir. 🔑
Lien vers le premier entretien "anatomie d'un désastre": https://www.athle.ch/2020/04/26/covid-19-a-ne-pas-manquer-notre-interview-de-crise-avec-jean-dominique-michel/
Chaîne YT ATLE_ch : https://www.youtube.com/channel/UCMDU1tUaHqBdWxM1XqE-isQ
📈 «Les mathématiques c’est magnifique, mais aucune réalité humaine n’est réductible aux mathématiques – ou aux statistiques. […] Pour gagner un marathon, il faut une intelligence prodigieuse qui n’est pas celle d’un prof d’université» ⭐️
🎬 2e entretien avec l’anthropologue genevois de la santé publique Jean-Dominique Michel. Après avoir reconnu la crise comme révélateur de nos incohérences, l’enjeu est d’y mettre la loupe et de trouver des pistes et élans pour l’avenir. 🔑
Lien vers le premier entretien "anatomie d'un désastre": https://www.athle.ch/2020/04/26/covid-19-a-ne-pas-manquer-notre-interview-de-crise-avec-jean-dominique-michel/
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