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Miles Guo: "Η Omicron είναι ένας από τους 50 ιούς στο απόθεμα βιολογικών όπλων του ΚΚΚ"
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60 views • December 08, 2021
[03/12/2021] | Miles Guo: Η απελευθέρωση της παραλλαγής Omicron σχετίζεται με τις ενέργειες του ΚΚΚ κατά της Ταϊβάν και το ΚΚΚ χρησιμοποιεί την Omicron για να συνάψει συμφωνία με τη Δύση που θυσιάζει την Ταϊβάν.
Το ΚΚΚ επαναλαμβάνει το ίδιο παλιό του κόλπο εξαπολύοντας τον ιό ενώ κρατά όμηρο τον κόσμο μέσω των εμβολίων για τον COVID.
Η Omicron είναι ένας από τους 50 ιούς στον κατάλογο βιολογικών όπλων του ΚΚΚ.
ΠΗΓΗ: https://gettr.com/post/pioy7q2ab4
Το ΚΚΚ επαναλαμβάνει το ίδιο παλιό του κόλπο εξαπολύοντας τον ιό ενώ κρατά όμηρο τον κόσμο μέσω των εμβολίων για τον COVID.
Η Omicron είναι ένας από τους 50 ιούς στον κατάλογο βιολογικών όπλων του ΚΚΚ.
ΠΗΓΗ: https://gettr.com/post/pioy7q2ab4
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