© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Sept promesses que Jésus n'a pas faites pour vous
Follow
0
Download MP3
Share
Report
Send a Crypto Tip
If you like the content from this creator, send a crypto tip to help support their channel.
Select a Crypto Method:
Copy the code below for use in your Crypto App.
Copy
100% of your tip goes directly to this channel. TheBrighteon platform does not receive or forward any crypto tips and does not have access to any records of crypto tipping activities.
If supported, scan the QR code above using your Crypto App.
7 views • October 14, 2020
Sept promesses que Jésus n'a pas faites pour vous
Ni aux faux prophètes chrétiens
Un enseignement du Dr Galen Currah, octobre 2020
Citations bibliques tirées de la Bible Nouvelle Français courant (2019)
Musique de Natrix
wordwatchers.currah.us
Introduction
Dans ce 21ème siècle, certaines méga-églises chrétiennes ont commencé à revendiquer l'autorité du Christ pour guérir les maladies et pour prédire les événements à venir. Vous savez qui elles sont.
Cependant, leurs dirigeants ont échoué de façon spectaculaire à guérir la plupart des maladies, et la plupart de leurs prophéties se sont avérées fausses.
Ces hommes et ces femmes présomptueux ont amené les non-chrétiens à ridiculiser toutes les églises, faisant de Jésus une sorte de plaisanterie.
Leurs fausses déclarations découlent d'une erreur fondamentale d'interprétation de la Bible, car ls se sont appliqués certaines promesses que Jésus n'a faites qu'à ses apôtres.
Bien que la plupart des plus de 200 promesses faites par Jésus s'appliquent à tous les croyants chrétiens, sept d'entre elles ne s'appliquaient qu'à ses apôtres.
Ces sept promesses spéciales ont authentifié les apôtres, leur enseignement et leurs écrits. Ces promesses sont les suivantes.
Sept promesses que Jésus a faites à ses 12 apôtres
1. Force et pouvoir sur tous les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité
Jésus appela ses douze disciples [apôtres] et leur donna l'autorité de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Matthieu 10 :1
2. Lier et délier
« Je [Jésus] vous [apôtres] le déclare, c'est la vérité: tout ce que vous exclurez sur la terre sera exclu dans le ciel ; tout ce que vous accueillerez sur la terre sera accueilli dans les cieux. » Matthieu 18:18
3. Prières efficaces
« Je vous déclare aussi que si deux d'entre vous, sur la terre, se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. » Matthieu 18:19
4. Faire la même sorte de chose que Jésus a faite
« Oui, je vous le déclare, c'est la vérité : celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. » Jean 14:12
5. Prier en le nom de Jésus
« Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean 14.13-14
6. Le Saint-Esprit leur enseigne et leur rappelle tout ce que Jésus a dit
« Celui qui doit vous venir en aide, l'Esprit saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 14:26
7. Révéler les événement à venir
« Quand lui, l'Esprit qui révèle la vérité, viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il … vous annoncera ce qui doit arriver. … Il manifestera ma gloire, car Il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Jean 16:14-15
Conclusion
Il est certain que tous les croyants chrétiens reçoivent le Saint-Esprit, prient Dieu, s'instruisent les uns les autres et annoncent la Bonne Nouvelle de Jésus.
Tous les croyants chrétiens reçoivent un don du Saint-Esprit par lequel ils se servent efficacement les uns les autres.
Cependant, les chrétiens ne le font pas avec autorité pour accomplir des miracles à leur gré, ni ne révèlent de nouvelles vérité de Dieu.
Ni aux faux prophètes chrétiens
Un enseignement du Dr Galen Currah, octobre 2020
Citations bibliques tirées de la Bible Nouvelle Français courant (2019)
Musique de Natrix
wordwatchers.currah.us
Introduction
Dans ce 21ème siècle, certaines méga-églises chrétiennes ont commencé à revendiquer l'autorité du Christ pour guérir les maladies et pour prédire les événements à venir. Vous savez qui elles sont.
Cependant, leurs dirigeants ont échoué de façon spectaculaire à guérir la plupart des maladies, et la plupart de leurs prophéties se sont avérées fausses.
Ces hommes et ces femmes présomptueux ont amené les non-chrétiens à ridiculiser toutes les églises, faisant de Jésus une sorte de plaisanterie.
Leurs fausses déclarations découlent d'une erreur fondamentale d'interprétation de la Bible, car ls se sont appliqués certaines promesses que Jésus n'a faites qu'à ses apôtres.
Bien que la plupart des plus de 200 promesses faites par Jésus s'appliquent à tous les croyants chrétiens, sept d'entre elles ne s'appliquaient qu'à ses apôtres.
Ces sept promesses spéciales ont authentifié les apôtres, leur enseignement et leurs écrits. Ces promesses sont les suivantes.
Sept promesses que Jésus a faites à ses 12 apôtres
1. Force et pouvoir sur tous les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité
Jésus appela ses douze disciples [apôtres] et leur donna l'autorité de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Matthieu 10 :1
2. Lier et délier
« Je [Jésus] vous [apôtres] le déclare, c'est la vérité: tout ce que vous exclurez sur la terre sera exclu dans le ciel ; tout ce que vous accueillerez sur la terre sera accueilli dans les cieux. » Matthieu 18:18
3. Prières efficaces
« Je vous déclare aussi que si deux d'entre vous, sur la terre, se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. » Matthieu 18:19
4. Faire la même sorte de chose que Jésus a faite
« Oui, je vous le déclare, c'est la vérité : celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. » Jean 14:12
5. Prier en le nom de Jésus
« Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean 14.13-14
6. Le Saint-Esprit leur enseigne et leur rappelle tout ce que Jésus a dit
« Celui qui doit vous venir en aide, l'Esprit saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 14:26
7. Révéler les événement à venir
« Quand lui, l'Esprit qui révèle la vérité, viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il … vous annoncera ce qui doit arriver. … Il manifestera ma gloire, car Il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Jean 16:14-15
Conclusion
Il est certain que tous les croyants chrétiens reçoivent le Saint-Esprit, prient Dieu, s'instruisent les uns les autres et annoncent la Bonne Nouvelle de Jésus.
Tous les croyants chrétiens reçoivent un don du Saint-Esprit par lequel ils se servent efficacement les uns les autres.
Cependant, les chrétiens ne le font pas avec autorité pour accomplir des miracles à leur gré, ni ne révèlent de nouvelles vérité de Dieu.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.