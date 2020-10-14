Sept promesses que Jésus n'a pas faites pour vous

Ni aux faux prophètes chrétiens

Un enseignement du Dr Galen Currah, octobre 2020

Citations bibliques tirées de la Bible Nouvelle Français courant (2019)

Musique de Natrix

wordwatchers.currah.us



Introduction



Dans ce 21ème siècle, certaines méga-églises chrétiennes ont commencé à revendiquer l'autorité du Christ pour guérir les maladies et pour prédire les événements à venir. Vous savez qui elles sont.



Cependant, leurs dirigeants ont échoué de façon spectaculaire à guérir la plupart des maladies, et la plupart de leurs prophéties se sont avérées fausses.



Ces hommes et ces femmes présomptueux ont amené les non-chrétiens à ridiculiser toutes les églises, faisant de Jésus une sorte de plaisanterie.



Leurs fausses déclarations découlent d'une erreur fondamentale d'interprétation de la Bible, car ls se sont appliqués certaines promesses que Jésus n'a faites qu'à ses apôtres.



Bien que la plupart des plus de 200 promesses faites par Jésus s'appliquent à tous les croyants chrétiens, sept d'entre elles ne s'appliquaient qu'à ses apôtres.



Ces sept promesses spéciales ont authentifié les apôtres, leur enseignement et leurs écrits. Ces promesses sont les suivantes.



Sept promesses que Jésus a faites à ses 12 apôtres



1. Force et pouvoir sur tous les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité



Jésus appela ses douze disciples [apôtres] et leur donna l'autorité de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Matthieu 10 :1



2. Lier et délier



« Je [Jésus] vous [apôtres] le déclare, c'est la vérité: tout ce que vous exclurez sur la terre sera exclu dans le ciel ; tout ce que vous accueillerez sur la terre sera accueilli dans les cieux. » Matthieu 18:18



3. Prières efficaces



« Je vous déclare aussi que si deux d'entre vous, sur la terre, se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. » Matthieu 18:19



4. Faire la même sorte de chose que Jésus a faite



« Oui, je vous le déclare, c'est la vérité : celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. » Jean 14:12



5. Prier en le nom de Jésus



« Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean 14.13-14



6. Le Saint-Esprit leur enseigne et leur rappelle tout ce que Jésus a dit



« Celui qui doit vous venir en aide, l'Esprit saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 14:26



7. Révéler les événement à venir



« Quand lui, l'Esprit qui révèle la vérité, viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il … vous annoncera ce qui doit arriver. … Il manifestera ma gloire, car Il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Jean 16:14-15



Conclusion



Il est certain que tous les croyants chrétiens reçoivent le Saint-Esprit, prient Dieu, s'instruisent les uns les autres et annoncent la Bonne Nouvelle de Jésus.



Tous les croyants chrétiens reçoivent un don du Saint-Esprit par lequel ils se servent efficacement les uns les autres.



Cependant, les chrétiens ne le font pas avec autorité pour accomplir des miracles à leur gré, ni ne révèlent de nouvelles vérité de Dieu.