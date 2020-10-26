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Le débriefing de Laurent Toubiana - France Soir et BonSens.org
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4 views • October 26, 2020
25 oct. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=0pDmFDauE8A
France-Soir : https://www.youtube.com/channel/UC0AuOxCr9TZ0TtEgL1zpIgA
Les debriefings de FranceSoir sont proposés en association avec BonSens.org. Nous avons interviewé Laurent Toubiana, épidémiologiste et directeur de l’IRSAN (institut de recherche pour la valorisation des données de santé).
Laurent Toubiana a passé en revue la pandémie actuelle en revenant aux choses basiques de l’épidémie et comparant cela avec les épidémies de grippe précédentes, les modèles utilisés, les tests.
Pour une information indépendante, libre et accessible à tous - Soutenez FranceSoir ! https://fr.tipeee.com/francesoir
France-Soir : https://www.youtube.com/channel/UC0AuOxCr9TZ0TtEgL1zpIgA
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Laurent Toubiana a passé en revue la pandémie actuelle en revenant aux choses basiques de l’épidémie et comparant cela avec les épidémies de grippe précédentes, les modèles utilisés, les tests.
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