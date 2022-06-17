BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

(en_sthu) Putin speech 17/06/2022 - Putyin a 25. Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon
pax hominibus bonae voluntatis
pax hominibus bonae voluntatis
8 followers
Follow
0
Share
Report
40 views • June 20, 2022

SPIEF International Economic Forum of St Petersburg meeting with Putin and the president of Kazakhstan, China and Egypt on video.Burning subjects. Explanations and views you cannot hear on western media. Discover by watching.

Complet video of the meeting: 2h43. English synchron. (the original track is even not really audible). Hard subbed in hungarian.

The overcome of some massive cyber attack delayed the start of the event...

---

Vlagyimir Putyin beszéde a 25. Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum plenáris ülésén (feliratos)

A tartalmát illetően, világos hogy korszak váltás van alakulóban. A Nyugat véglegesen hanyatlik és keleten kel fel újra a nap…

---

Teljes! 3 óra 43 perces video. Angol szinkron az eredeti videón. Az eredeti oroszt nem is igen lehet hallani.

A SPIEF ülésén Kasszim-Dzsomart Tokajev, Kazahsztán elnöke is részt vesz. Hszi Csin-ping, a Kínai Népköztársaság elnöke és Abdelfattah Sisi, Egyiptom elnöke videoüzenetben fordul a jelenlévőkhöz.

A szöveg oroszból lett fordítva (kremlin.ru -röl) a Googlen keresztül (+70 oldal!). Nem lett teljesen átolvasva…

A felirat szinkronizált, Putyin, a Kazah, az Egyiptomi és a Kínai államfők beszédéig. Onnantól lehet többé kevésbé szinkron eltérés, de nem túl zavaró. (Túl nagy munka lett volna tökéletesre csiszolni…)

Keywords
magyarkinaputyinoroszorszagazsiakazahsztan
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Trump Administration Sanctions All Iranian Airlines in Aviation Crackdown

Trump Administration Sanctions All Iranian Airlines in Aviation Crackdown

Chase Codewell
Pakistan Warns Yemeni Strikes on Saudi Arabia Could Trigger Mecca Defense Pact

Pakistan Warns Yemeni Strikes on Saudi Arabia Could Trigger Mecca Defense Pact

Garrison Vance
France, Canada Join UK in Announcing Sanctions on Israeli Settlements

France, Canada Join UK in Announcing Sanctions on Israeli Settlements

Garrison Vance
U.S. envoys &#8220;shocked&#8221; after meeting with Ukrainian leaders, who mockingly refuse to recognize the territorial consequences of the war

U.S. envoys “shocked” after meeting with Ukrainian leaders, who mockingly refuse to recognize the territorial consequences of the war

Lance D Johnson
Ford’s China ties draw federal scrutiny as trade tensions escalate

Ford’s China ties draw federal scrutiny as trade tensions escalate

Willow Tohi
Trump Predicts Iran War Will End &#8220;Immediately&#8221; After November Midterms

Trump Predicts Iran War Will End “Immediately” After November Midterms

Garrison Vance
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy