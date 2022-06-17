(en_sthu) Putin speech 17/06/2022 - Putyin a 25. Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon

SPIEF International Economic Forum of St Petersburg meeting with Putin and the president of Kazakhstan, China and Egypt on video.Burning subjects. Explanations and views you cannot hear on western media. Discover by watching.

Complet video of the meeting: 2h43. English synchron. (the original track is even not really audible). Hard subbed in hungarian.

The overcome of some massive cyber attack delayed the start of the event...

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Vlagyimir Putyin beszéde a 25. Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum plenáris ülésén (feliratos)

A tartalmát illetően, világos hogy korszak váltás van alakulóban. A Nyugat véglegesen hanyatlik és keleten kel fel újra a nap…

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Teljes! 3 óra 43 perces video. Angol szinkron az eredeti videón. Az eredeti oroszt nem is igen lehet hallani.

A SPIEF ülésén Kasszim-Dzsomart Tokajev, Kazahsztán elnöke is részt vesz. Hszi Csin-ping, a Kínai Népköztársaság elnöke és Abdelfattah Sisi, Egyiptom elnöke videoüzenetben fordul a jelenlévőkhöz.

A szöveg oroszból lett fordítva (kremlin.ru -röl) a Googlen keresztül (+70 oldal!). Nem lett teljesen átolvasva…

A felirat szinkronizált, Putyin, a Kazah, az Egyiptomi és a Kínai államfők beszédéig. Onnantól lehet többé kevésbé szinkron eltérés, de nem túl zavaró. (Túl nagy munka lett volna tökéletesre csiszolni…)