EROI IN CAMICE 2 - WE DON'T NEED ANOTHER HERO

GABRIELE PINTO da mesi raccoglie testimonianze DRAMMATICHE dai parenti delle vittime.IL messaggio vocale che mi ha inviato GABRIELE PINTO fa riferimento al precedente video basato sugli screenshot che raccoglie da fonti pubbliche:GLI EROI IN CAMICE del 2020 - TESTIMONIANZECi sono MIGLIAIA di VIDEO come questo che MOSTRANO INFERMIERI impegnati in balli di gruppo nei reparti degli Ospedali.Questi video sono TUTTI pubblicati fra MARZO e APRILE 2020 proprio quando la narrazione ufficiale ci parlava di "milioni di malati" in tutto il mondo e migliaia di cadaveri che avrebbero riempito le corsie e gli obitori.La REALTÀ italiana come testimoniano migliaia di messaggi pubblici è DRAMMATICAMENTE diversa dalla narrazione ufficiale, con persone entrate con le loro gambe ma uscite in un sacco nero.Link originale del video infermieri pubblicato 17 aprile 2020:DOCTORS & NURSES DANCE WITH CORONAVIRUS IN THE HOSPITAL - THE BEST DANCING WITH EIFFEL 65 BLUE SONGGli screenshot sono TUTTI raccolti nelle chat pubbliche da GABRIELE PINTO (Buffonate di Stato) e ripubblicati nel suo "stato WhatsApp".Chi è GABRIELE PINTO:**************Post-produzione Audio e Video: LUCA JIBO**************2021 01 09