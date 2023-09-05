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YOUNG HEARTS 💔 [EP. 43] DOCTORS TOOK BRIBES TO TERRORIZE & JAB YOU...
Alex Hammer
Alex Hammer
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202 views • September 05, 2023

================(world orders review)

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DOCTORS (ALLOPATHIC MERCENARIES) took BRIBES to TERRORIZE & JAB YOU...

CHECKUR6: YOUNG HEARTS 💔 [EP. 43] # SEP 2023

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@ (WOR) https://www.bitchute.com/channel/tangentopolis/

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(source) checkur6 / please visit and subscribe @

https://www.bitchute.com/channel/checkur6/

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A FAREWELL TO VIROLOGY (PT 1)： Dr Mark Bailey ⧸ Steve Falconer

https://www.bitchute.com/video/HkbvMTKud9CB/

THE VACCINE, NANO GRAPHENE & ELECTROMAGNETIC STIMULATION (Ricardo Delgado, LQC)

https://www.bitchute.com/video/6053odGv2CBL/

UK NEWS... LET the COVID HOAX & POISON INJECTION CULLING...

begin again on, WAIT for it... YES '9_11' https://www.bitchute.com/video/moKAIh90Pbcr/

DO YOU SEE WHAT I SEE？https://www.bitchute.com/video/5Fv97TulEtF1/

WAITING ROOM (SCALLY & THE BALLYBOYZ)

https://www.bitchute.com/video/tl8CkZDz0xmp/

LATEST UK STATS : 'MASSIVE DEATHS' among the "VACCINATED" !!! WHY???

https://www.bitchute.com/video/7xKO3kHsUZWT/

COVID ⧸ LOCKDOWNS19 - 2024 (SCREW YOUR FREEDOM) !

https://www.bitchute.com/channel/ZMv79MtHJ9al/

"VACCINES" (HPV, COVID, SCARIANTS, LOCKDOWNS; THE "VIRUS" POOSHERS)

Courtenay on the Issues https://www.bitchute.com/video/gLDdii4IduKy/

ALL-CAUSE MORTALITY FIGURES in Various Parts of the World [A DEEPER LOOK]

(Anders Brunstad, Norway) https://www.bitchute.com/video/Oa1sjHeQYu3Z/

SHOCKING FACTS about ELECTRIC VEHICLES that nobody is talking about...

https://www.bitchute.com/video/7h1wdy0d3vKA/

'FAREWELL TO VIROLOGY' (Steve Falconer - New Film - Interview)

https://www.bitchute.com/video/7yOBjU4ixqKP/

COME FLY WITH ME (CHECKUR6)

https://www.bitchute.com/video/bxNZTL9GwBTW/

CO(N)VID 2023 ! FAKE Doctors. FAKE accounts. FAKE Emergency. DO NOT COMPLY!!

https://www.bitchute.com/video/C66amYIIBCBx/

5th Generation WARFARE ! (These PEOPLE are STUPID...)

https://www.bitchute.com/video/ez0umC9gwnOy/

WHY I QUIT BEING A 'VIROLOGIST' (Dr. Stefan Lanka) THE TRUTH ABOUT LOOKING FOR 'VIRUSES'

https://www.bitchute.com/video/t9Gh588qS8Va/

PERU declares HEALTH EMERGENCY due to ''SPIKE'' in GUILLIAN-BARRE SYNDROME?

NOBODY KNOWS (NOT) WHY.. https://www.bitchute.com/video/JOe7Yw16hfD9/

EXTREME EMF RADIATION (CHECK) ! BUT IT'S S.M.A.R.T. YOU KNOW...

https://www.bitchute.com/video/1mJ0m5KXm5nI/

EXTREME SMART PHONE RADIATION (CHECK) ! The BIO-WEAPON in YOUR POCKET...

https://www.bitchute.com/video/reLkLagETrUu/

HOW TO CURE A SICK SOCIETY [Vide'Ode]

https://www.bitchute.com/video/4F5D3nnV9mi9/

YOUNG HEARTS 💔 [EP. 41] A Tale of Two Narratives (#Aug 2023)

https://www.bitchute.com/video/jacGvWyYjx0W/

YOUNG HEARTS 💔 [EP. 42] Controlled from the Top Down [CHECKUR6 #AUG 2023]

https://www.bitchute.com/video/UNFDRMwAG8XL/

2,000 Athletes - COLLAPSING, HEART PROBLEMS, BLOOD CLOTS [Mar 2021 to Jun 2023]

https://www.bitchute.com/video/kYLCf9QpPrsu/

UK BAD LAW PROJECT (Taking on Tikkun Olam)

https://www.bitchute.com/video/IPKAQGrllNP2/

CHIPPED LIBS are OUT of their MIND

https://www.bitchute.com/video/5jBXinAlv2ZO/

CIA, DoD & ROCKEFELLER CONFIRMED as the ARCHITECTS of Deagel.com

https://www.bitchute.com/video/PRzVZqXgTopL/

SLOMOSMART CITY SUPER STATE 108

https://www.bitchute.com/video/ulVder3waIrh/

MAN SOUNDS the ALARM on "HEALTH EXPERTS"... 'SOUNDING the ALARM' on NEW COVID "VARIANT" EG5/5GEEE https://www.bitchute.com/video/n3JTpcdTvYb4/

UNDER COVID COVER UNCONTESTED roll out of the NEW DIGITAL (SOCIO-TECHNICAL) SYSTEM

https://www.bitchute.com/video/gcbQnYCw9yjf/

The UK's WAR On FREE SPEECH https://www.bitchute.com/video/q9NMfPKlCJWv/

Howard Scott (TECHNOCRACY INC.) The TRUTH about POPULATION CONTROL

https://www.bitchute.com/video/oy7MjUGo9Be3/

YOU ARE THE DATA https://www.bitchute.com/video/b7IYesPsWbMi/

The STORY Of PFIZER Inc. (A Case Study in Pharma Empire & Corporate Corruption)

https://www.bitchute.com/video/Pstdouilm5CS/

Shout out to Covid BC for exposing the ＂vax＂ GENOCIDE

https://www.bitchute.com/video/dwXTp0MT1NeL/

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tangentopolis (world orders review)

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