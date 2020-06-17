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La grande réinitialisation du Forum économique mondial de Davos, en Suisse
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4 views • June 17, 2020
Déjà la dernière semaine d'école "printemps 2020" pour les enfants, incluant ceux du secondaire qui ont suivi leurs cours depuis la maison, via le logiciel de vidéoconférence Zoom.
Certains professeurs sont plus habiles que d'autres avec les vidéoconférences mais selon les témoignages reçus, ça demeure inégal. Je vous en parle et je dénonce le fait que les enfants du secondaire n'auront pas la chance de se dire au-revoir avant de quitter pour leurs vacances d'été et à quelque part, ça ajoute à leur expérience désagréable de la crise sanitaire qui a bouleversé la 2e partie de leur année scolaire.
Je mentionne aussi qu'au moment où les Québécois vont bientôt pouvoir aller se baigner dans des piscines publiques, des masques pour piscine sont offerts. On parle de masques faits pour les piscines. Comme si le chlore dans l'eau ne tuait pas suffisamment les pathogènes.
Les restaurants viennent d'ouvrir et la folie des plexiglass partout donne l'impression à deux amoureux qui vont souper qu'il sont dans un box pour visiteurs, en prison... il ne manque que le téléphone! Et les détergents et désinfectants, pour la plupart chimiques qui pourraient avoir des effets délétères et persistants dans l'environnement qui sont utilisés sans réserve pour faire la chasse aux pathogènes qui pourraient s'inviter dans les restaurants pourraient contribuer à favoriser l'émergence de bactéries résistantes, un peu comme la problématique qu'on a avec les antibiotiques... mais avec les surfaces sur-nettoyées.
Je vous partage aussi les réflexions de Sarah Deborah Jennings à propos du masque et en partant du principe que la respiration, c'est la vie, il faut comprendre la nature de cet outil-barrière qui pourrait laisser passer le Covid-19 qui, rappelons-le est un virus de très petite taille.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1357
La 5G est évoquée parce que le déploiement de 40,000 à 60,000 antennes est attendu, à Montréal et Bell a déjà annoncé avoir lancé son réseau:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1345
Je parle aussi de la lettre d'avertissement inquiétante de la naturopathe allemande Anette Lilinger qui avertit qu'un éventuel vaccin mARN de dernière génération pour modifier la génétique humaine.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1355
Le sujet principal vous captivera car alors qu'on sort de l'épisode du Covid-19, voilà que le Forum économique mondial annonce la venue de son "Reset", à savoir sa "grande réinitialisation".
Dans cet article, je vous explique à quoi il faut s'attendre de cette manoeuvre pilotée par une longue brochette de mondialistes avérés qui expliquent leur satisfaction de voir le monde se conformer à la nouvelle réalité qu'ils leurs imposent:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1365
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Vous aimez mon travail? Vous pouvez m'aider à continuer avec un don car je consacre une bonne partie de mon temps à éveiller le plus grand nombre de personnes à leur plein potentiel, en pleine conscience:
https://www.paypal.me/logixca
Merci de tout coeur à ceux qui m'aident car sans vous, je ne pourrais pas continuer.
Certains professeurs sont plus habiles que d'autres avec les vidéoconférences mais selon les témoignages reçus, ça demeure inégal. Je vous en parle et je dénonce le fait que les enfants du secondaire n'auront pas la chance de se dire au-revoir avant de quitter pour leurs vacances d'été et à quelque part, ça ajoute à leur expérience désagréable de la crise sanitaire qui a bouleversé la 2e partie de leur année scolaire.
Je mentionne aussi qu'au moment où les Québécois vont bientôt pouvoir aller se baigner dans des piscines publiques, des masques pour piscine sont offerts. On parle de masques faits pour les piscines. Comme si le chlore dans l'eau ne tuait pas suffisamment les pathogènes.
Les restaurants viennent d'ouvrir et la folie des plexiglass partout donne l'impression à deux amoureux qui vont souper qu'il sont dans un box pour visiteurs, en prison... il ne manque que le téléphone! Et les détergents et désinfectants, pour la plupart chimiques qui pourraient avoir des effets délétères et persistants dans l'environnement qui sont utilisés sans réserve pour faire la chasse aux pathogènes qui pourraient s'inviter dans les restaurants pourraient contribuer à favoriser l'émergence de bactéries résistantes, un peu comme la problématique qu'on a avec les antibiotiques... mais avec les surfaces sur-nettoyées.
Je vous partage aussi les réflexions de Sarah Deborah Jennings à propos du masque et en partant du principe que la respiration, c'est la vie, il faut comprendre la nature de cet outil-barrière qui pourrait laisser passer le Covid-19 qui, rappelons-le est un virus de très petite taille.
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La 5G est évoquée parce que le déploiement de 40,000 à 60,000 antennes est attendu, à Montréal et Bell a déjà annoncé avoir lancé son réseau:
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