Заседание на Висшия Евразийски икономически съвет _ ВЕЭС _ 25 май 2023 г

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На 25 май в Москва под председателството на президента на Руската федерация, председателя на Висшия евразийски икономически съвет Владимир Путин ще се проведе заседание на ВЕИС с участието на държавните глави на Евразийския икономически съюз и председател на борда на Евразийската икономическа комисия Михаил Мясникович.
Обсъждани са 17 теми, сред които изпълнението на Стратегическите насоки за развитие на Евразийската икономическа интеграция до 2025 г.; изпълнението на Основните насоки за международната дейност на ЕИС за 2022 г.; предоставяне на финансова помощ при изпълнението от страните от Съюза на проекти за съвместно сътрудничество в промишлеността; резултатите от мониторинга на прилагането през 2021-2022 г. от страните от ЕИС на разпоредбите, предвидени в Правилата за регулиране на търговията с услуги, установяване и дейности; прилагане на планове за либерализация на отделните сектори на услугите в Съюза и редица други ключови теми от евразийската интеграция.