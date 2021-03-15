Prof. Dr. Sucharit Bhakdi habla de los peligros potenciales de las nuevas vacunas genéticas

Sucharit Bhakdi (nacido Sucharit Punyaratabandhu el 1 de noviembre de 1946 en Washington, DC) es un microbiólogo tailandés-alemán jubilado. Fue profesor en la Universidad de Mainz , donde de 1991 a 2012 fue director del Instituto de Microbiología e Higiene Médica.



Bhakdi fue nombrado profesor C2 en Gießen en 1982. Pasó un año más en Copenhague y se convirtió en profesor C3 de microbiología médica (nuevamente en Gießen) en 1987 antes de ser designado para la Universidad de Mainz en 1990. Desde 1991 dirigió el Instituto de Medicina Microbiología e Higiene como profesor C4.



Se jubiló el 1 de abril de 2012. Desde 2016 ha sido profesor invitado en la Universidad de Kiel. Antes de su jubilación, Bhakdi realizó trabajos científicos en campos como la bacteriología y la aterosclerosis , y publicó múltiples artículos científicos en estas áreas. Los premios que recibió incluyen la Orden al Mérito de Renania-Palatinado.