Crianças da nova raça. Índigo-cristal, sensitivos, com o DNA ativo

"Desde aproximadamente vinte anos, estão nascendo cada vez mais crianças que, devido a seu ser e comportamento, afastam-se daqueles com quem estão acostumados: pais e professores.



Uma nova geração de almas está entrando na Terra... crianças que trazem uma grande maturidade, que estão descontentes com o mundo dos adultos e que, com um poderoso impulso espiritual, querem transformar este mundo.



Este é o acontecimento mais importante nos tempos atuais."

Georg Kuhlewind (1924 - 2006) Professor, filósofo, escritor e pedagogo húngaro.

"Esses meninos e meninas transformarão o mundo; é responsabilidade de todos atendê-los, entendê-los e apoiá-los agora.

Temos que entendê-los e facilitar seu desenvolvimento, descobrir novas formas de conviver, coensinar, cocrescer e aprender. Eles são os artífices de uma humanidade mais sábia, luminosa e harmônica. ...Os fenômenos "paranormais" hoje em dia são, na realidade, muito "normais" nas crianças e jovens da nova geração devido ao aumento da percepção e da consciência global."

Patricio Pérez Espinoza

Psicoterapeuta e pesquisador equatoriano.

Psicólogo da Fundação Índigo desde 2002.