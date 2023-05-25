Crianças da nova raça. Índigo-cristal, sensitivos, com o DNA ativo

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"Desde aproximadamente vinte anos, estão nascendo cada vez mais crianças que, devido a seu ser e comportamento, afastam-se daqueles com quem estão acostumados: pais e professores.
Uma nova geração de almas está entrando na Terra... crianças que trazem uma grande maturidade, que estão descontentes com o mundo dos adultos e que, com um poderoso impulso espiritual, querem transformar este mundo.
Este é o acontecimento mais importante nos tempos atuais."
Georg Kuhlewind (1924 - 2006) Professor, filósofo, escritor e pedagogo húngaro.
"Esses meninos e meninas transformarão o mundo; é responsabilidade de todos atendê-los, entendê-los e apoiá-los agora.
Temos que entendê-los e facilitar seu desenvolvimento, descobrir novas formas de conviver, coensinar, cocrescer e aprender. Eles são os artífices de uma humanidade mais sábia, luminosa e harmônica. ...Os fenômenos "paranormais" hoje em dia são, na realidade, muito "normais" nas crianças e jovens da nova geração devido ao aumento da percepção e da consciência global."
Patricio Pérez Espinoza
Psicoterapeuta e pesquisador equatoriano.
Psicólogo da Fundação Índigo desde 2002.