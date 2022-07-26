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ΜΕ ΤΟ ΛΙΒΑΝΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ; ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΜΕ
ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ Ή ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ; ΠΗΓΗ:
https://www.youtube.com/watch?v=yGaS1nKnUhc , ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ
ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ.
ΠΩΣ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΝΤΕΟ https://www.youtube.com/watch?v=yGaS1nKnUhc (ΑΝ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΟΥ) Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1980 ΓΙΑΤΙ ΕΚΡΙΝΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ ΤΟ 2016, ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ https://www.agioritespateres.com/episimi-dilosi-diakopis-koinonias-me-tous-airetikous-oikoumenistes-syntagmeno-apo-to-geronta-savva-lavrioti-katopin-parakliseos-pollon-piston-orthodokson-christianon-oi-opoia-epithymoun-na-katathesoun , ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ ΤΟ 2022 ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΪΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1980;
Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΤΟ 1980 ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΙ... ΤΟ 2001 ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΝ
ΑΛΑΘΗΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ 2006 ΚΑΙ ΤΟ 2014 ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕ Ο ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΨΕΥΔΟΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ «ΑΛΑΘΗΤΟ» ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΚΡΙΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΝΗΛΙΚΟΣ
ΠΛΕΟΝ… ΩΣΤΟΣΟ, ΕΠΕΚΡΙΝΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΙΣΙΟ ΠΟΥ
ΕΙΧΕ ΚΟΙΜΗΘΕΙ ΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ ΠΡΙΝ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΕΣ ΤΟΝ
ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΟΡΟΣΗΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗΣ
ΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ
ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html ,
https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ,
https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟ 1924, ΠΟΥ ΨΕΥΔΩΣ ΛΕΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ.
ΓΙΑΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΕΝ ΟΡΙΣΕ ΕΝΑ ΠΑΤΡΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΑΓΙΟ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΔΟΓΜΑ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΚΑΝΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝ ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΚΑΝΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 2025. ΒΕΒΑΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΑ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΑΛΑΘΗΤΟΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. ΓΙΑΤΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ.
ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΟΤΑΝ ΠΑΩ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΩ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΕΙ ΦΥΣΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ Η ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ.
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΣΕ ΤΑ ΔΟΓΜΑ! ΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΟΓΜΑ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ Η ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ. ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΡΕΣΗ... ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Κεφ. 1, στίχοι: 8 "ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.