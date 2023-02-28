Από το μπαλκόνι μπήκαν σε σπίτι ΑΝΑΠΗΡΗΣ για να της πάρουν το σπίτι

Ήταν κακία η Χούντα;;; Ας ΦΑΜΕ δημοκρατία τώρα!

Η αντικατάσταση πληθυσμού εν δράση!!! Στο σπίτι υλθα πάνε να μείνουν επιδοτούμενοι λαθρομετανάστες! Γιατί αυτό το ανθελληνικό κράτος δεν επιδοτεί την παρών ΕΛΛΗΝΙΔΑ γυναίκα ώστε να μην βγεί στον δρόμο;;;; Τι Δεν καταλαβαίνεις;;;

Είναι ΟΛΟΙ τους ή προδότες ή πράκτορες ξένων χωρών!