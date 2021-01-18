Gott Nytt År önskar Stockholmare För Ett Suveränt Sverige

Vi ser fram mot att segla genom den annalkande stormen med er alla!Bildcred: Max LaRochelleOch ja, vi vet att nyår kom och gick redan...men vi har haft lite fullt upp med att protestera mot pandemilagen - som dessvärre klubbades igenom iaf. Vi kommer givetvis att fortsätta protestera mot den, tills den dag den avskaffas... Det är ett löfte.Och ja, demonstrationer är i praktiken förbjudna numera (frågan är hur länge). Det vet vi också. Men det kommer inte att hindra oss. Det finns ALLTID ett sätt.Det går inte att gömma sig för staten. Så det är inte det som är planen. Det GÅR däremot att kämpa och vinna. Inte en och en. Men om vi alla agerar som en!Det svenska folket har avsatt tyranner förr och vi kommer att göra det denna gång också. Det måste vi. Att förlora vår frihet är INTE ett alternativ.Pandemilagen ska rivas i små små små bitar. Så små att de aldrig kan limma ihop den lagen igen. Den bryter mot våra grundlagar, den är totalitär och den utgör ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Det kan vi som fria människor aldrig någonsin acceptera. Pandemilagen ska väck och det snarast.När lagarna är ondskefulla är det vår skyldighet att trotsa dem!Detta gör vi för våra barns skull. Och för varandras. Nu måste folket enas mot makten. Övriga sakfrågor får vänta tills senare. Nu gäller det att vi håller ihop. Enighet ÄR styrka.Protester mot pandemilagen pågår för fullt,såväl i Stockholm som i övriga landet.Så det är bara att du ansluter!Det finns ingen ursäkt för att låta bli.Värderar du din frihet så är det NU du agerar!FYI.Att skriva arga inlägg på Facebook räknas inte som att agera. Att blogga eller podda räknas inte heller som att agera. Att skriva under namnlistor gills inte heller. Allt detta kan du lägga tid på OCKSÅ, om du vill. MEN det är på gatan striden om vår frihet måste vinnas! Skin in the game behövs! Put your money where your mouth is, så att säga. Tiden för prat är över och det är dags att agera!Förutsättningen för lycka är frihet.Och förutsättningen för frihet är MOD!Dags att ta fram din inre viking! Befria Oden!Du har kraften du behöver. Använd den! Släpp den lös!Din energi och styrka, ditt mod och ditt jävlar anamma behövs på gatan. Så nu tar du dig i kragen och gör din plikt som fri människa och kämpar för din frihet - eller så förtjänar du ingen frihet och får ta konsekvenserna... liksom dina barn och barnbarn kommer att få göra.Upp till bevis! Är du man eller mus?Det är just när demonstrationer är förbjudna som det är som allra viktigast att just demonstrera.Politikerna behöver lära sig veta hut. All makt utgår ifrån folket. Dags att påminna dem om detta faktum.Vi ses på barrikaderna för ett fritt Sverige!Protestera mera!----------------------Kontakta oss gärna via mejl:Vill du stötta oss ekonomiskt?Pengar går åt till polistillstånd, ljudanläggning, flygblad, hemsidor, kamerautrustning och lagringsutrustning mm. Vi jobbar helt ideellt och har väldigt knappa resurser. Så alla bidrag mottages med stor tacksamhet.Swisha till 0737320824!OM OSS:Stockholmare för ett suveränt Sverige arrangerar svenskvänliga manifestationer i Stockholm.Vi representerar vanliga stockholmare och promotar inget specifikt parti.Våra manifestationer är partipolitiskt obundna och alla som vill är välkomna, både som talare (om ämnet för dagen passar), eller som funktionär / medhjälpare (du måste absolut inte hålla med oss i ALLA frågor. Det enda viktiga är att du vill rädda Sverige.) Och självklart som publik.Läs vidare på våra hemsidor:svenskt.bloggo.nu (denna hemsida uppdateras för närvarande inte, men alla tidigare manifestationer finns upplagda där)stockholmarefor1suverantsverige.wordpress.com(denna är aktuell)notofnandeu.blogspot.com(också aktuell)Följ oss på sociala medier!Vi finns på twitter, samt på VK, där du kan gå med i vår grupp.Våra poddar hittar du här:Våra videor hittar du här: