BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

H ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
288 followers
Follow
16
Download MP3
Share
Report
827 views • October 18, 2020
Στην τρελή εποχή που ζούμε, ενώ τα μαργαριτάρια τους συνεχίζονται, δεν μπορούμε παρα να μη διαγνώσουμε την ασυνεννοησία τους. Ταυτόχρονα μες στον πανικό τους παλεύουν με τα νούμερα κι αυτά δεν τους κάθονται.

Επιπλέον οι ιδέες τους για το πώς θα συμβιβαστούμε στη νεα κανονικότητα γίνονται όλο και πιο δημιουργικές παρότι συνεχως διακεκριμένοι επιστήμονες επισημαίνουν τις βλάβες στην υγεία των ανθρώπων με τις μάσκες και τους εγκλεισμούς.

Επίσης, τις προηγούμενες μέρες είχαμε μετά από το Μάρτιο την πρώτη εξωτερική “εμφάνιση” της βασίλισσας.

Για επικοινωνία: [email protected]

Έδρα: https://angelokarageorgos.gr

Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar

Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/

Παγώνη: Ξεχάστε τα ρεβεγιόν για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά https://www.reporter.gr/Oles-oi-eidhseis/455601-Pagwnh-Xechaste-ta-rebegion-gia-Christoygenna-kai-Prwtochronia

Τι έλεγε η "παλιά" Παγώνη για μάσκα σε εξωτερικούς χώρους (2-4-2020)
https://youtu.be/wS-ZhT9VhUw

Dickens - A Christmas Carol (1951)
https://www.youtube.com/watch?v=bLMzzX8VuBg

Κορονοϊός: Ποια μόνιμη βλάβη προκαλεί στην ακοή https://www.msn.com/el-gr/health/medical/%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%B7-%CE%B2%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AE/ar-BB1a0cX7

Σήμερα το πρωί, όπως πολλοί συμπολίτες μας, πήγα και γω σε ένα από τα σημεία στην Κοζάνη όπου διεξήχθησαν τα τεστ ταχείας ανίχνευσης του κορονοιού SARS–COV2 (Rapid test) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2526932210938566&;id=100008654342996

Hitachi novel way to keep distance https://www.facebook.com/anna.tischler.5220/videos/137190041445635/

Ακόμη τέσσερις λιποθυμίες με μάσκα σε σχολεία και οι γονείς φοβούνται να μιλήσουν!! Λιποθύμησε και Δασκάλα!!!
https://amazonios.net/akomi-tessereis-lipothymies-me-maska-se-scholeia-kai-oi-goneis-fovoyntai-na-milisoyn-lipothymise-kai-daskala/

Head teacher tells pupils to 'get used to being cold' as windows are kept open to fight Covid and warns they won't be able to wear coats in class https://www.dailymail.co.uk/news/article-8763863/Head-teacher-tells-pupils-used-cold-windows-kept-open-fight-Covid.html

Η Γερμανίδα Νευρολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Δρ. Margarite Griesz-Brisson για μάσκες: “η στέρηση οξυγόνου προκαλεί μη αναστρέψιμες νευρολογικές βλάβες.
https://dimpenews.com/2020/10/10/%ce%b7-%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b4%ce%b1-%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b4%ce%ac%ce%ba%cf%84%cf%89%cf%81-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81/

‘Orwellian shiver’: Shops in Thailand start using scanners that check if customers are wearing masks before allowing them to enter https://www.rt.com/news/502655-thailand-shops-scanners-covid-detection/

Η συσκευή Telpo TPS980T - Αναγνώριση προσώπου και θερμομέτρηση
https://youtu.be/v-88i_gg7WE

Ιστότοπος Ασκητή https://oaskhths.blogspot.com/

Πάνω από 6.000 επιστήμονες και γιατροί υπέγραψαν Διακήρυξη κατά των Lockdowns
https://theflagreport.com/pano-apo-6-000-epistimones-kai-giatroi-ype/

Στην Αθήνα το νέο γραφείο του ΠΟΥ Ευρώπης, γιατί επελέγη η Ελλάδα https://www.inkefalonia.gr/ellada-diethni/86887-stin-athina-to-neo-grafeio-tou-pou-evropis-giati-epelegi-i-ellada

Victoria police officer filmed allegedly choking and pinning woman to the ground
https://youtu.be/39---Rf-aVA

Amazing Polly UNPERSONED BY PAYPAL. I may not buy or sell.
https://twitter.com/99freemind/status/1317140741429301250

Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Παρίσι και άλλες γαλλικές πόλεις τη νύχτα
https://www.kathimerini.gr/world/561117094/apagoreysi-kykloforias-se-parisi-kai-alles-gallikes-poleis-tis-nychterines-ores/

Why wasn't The Queen wearing a mask for first public engagement outside residence since March?
https://www.itv.com/news/2020-10-15/why-wasnt-the-queen-wearing-a-mask-for-first-public-engagement-outside-residence-since-march

Queen and Prince William criticised for maskless visit https://www.theguardian.com/uk-news/2020/oct/15/queen-and-prince-william-criticised-for-maskless-visit
Keywords
conspiracynew world ordercoronavirus
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
FBI arrests government contractor in Substack leak case, signaling tougher stance on national security breaches

FBI arrests government contractor in Substack leak case, signaling tougher stance on national security breaches

Willow Tohi
Majority in Six Swing States Back Blocking Bomb Shipments to Israel, Poll Finds

Majority in Six Swing States Back Blocking Bomb Shipments to Israel, Poll Finds

Douglas Harrington
Two Marines Sue Pentagon for $5 Million Over Alleged Data Breach

Two Marines Sue Pentagon for $5 Million Over Alleged Data Breach

Garrison Vance
Major Internet Security Scare: Government Websites in Europe Go Offline After PHP Vulnerability Disclosure

Major Internet Security Scare: Government Websites in Europe Go Offline After PHP Vulnerability Disclosure

Edison Reed
Elon Musk Spends Millions on Midterm Elections, Filings Show

Elon Musk Spends Millions on Midterm Elections, Filings Show

Douglas Harrington
How a simple freezer hack is helping seniors and shoppers beat high prices and food waste

How a simple freezer hack is helping seniors and shoppers beat high prices and food waste

Jacob Thomas
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy