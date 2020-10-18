© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
H ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Follow
16
Download MP3
Share
Report
827 views • October 18, 2020
Στην τρελή εποχή που ζούμε, ενώ τα μαργαριτάρια τους συνεχίζονται, δεν μπορούμε παρα να μη διαγνώσουμε την ασυνεννοησία τους. Ταυτόχρονα μες στον πανικό τους παλεύουν με τα νούμερα κι αυτά δεν τους κάθονται.
Επιπλέον οι ιδέες τους για το πώς θα συμβιβαστούμε στη νεα κανονικότητα γίνονται όλο και πιο δημιουργικές παρότι συνεχως διακεκριμένοι επιστήμονες επισημαίνουν τις βλάβες στην υγεία των ανθρώπων με τις μάσκες και τους εγκλεισμούς.
Επίσης, τις προηγούμενες μέρες είχαμε μετά από το Μάρτιο την πρώτη εξωτερική “εμφάνιση” της βασίλισσας.
Για επικοινωνία: [email protected]
Έδρα: https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Παγώνη: Ξεχάστε τα ρεβεγιόν για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά https://www.reporter.gr/Oles-oi-eidhseis/455601-Pagwnh-Xechaste-ta-rebegion-gia-Christoygenna-kai-Prwtochronia
Τι έλεγε η "παλιά" Παγώνη για μάσκα σε εξωτερικούς χώρους (2-4-2020)
https://youtu.be/wS-ZhT9VhUw
Dickens - A Christmas Carol (1951)
https://www.youtube.com/watch?v=bLMzzX8VuBg
Κορονοϊός: Ποια μόνιμη βλάβη προκαλεί στην ακοή https://www.msn.com/el-gr/health/medical/%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%B7-%CE%B2%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AE/ar-BB1a0cX7
Σήμερα το πρωί, όπως πολλοί συμπολίτες μας, πήγα και γω σε ένα από τα σημεία στην Κοζάνη όπου διεξήχθησαν τα τεστ ταχείας ανίχνευσης του κορονοιού SARS–COV2 (Rapid test) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2526932210938566&;id=100008654342996
Hitachi novel way to keep distance https://www.facebook.com/anna.tischler.5220/videos/137190041445635/
Ακόμη τέσσερις λιποθυμίες με μάσκα σε σχολεία και οι γονείς φοβούνται να μιλήσουν!! Λιποθύμησε και Δασκάλα!!!
https://amazonios.net/akomi-tessereis-lipothymies-me-maska-se-scholeia-kai-oi-goneis-fovoyntai-na-milisoyn-lipothymise-kai-daskala/
Head teacher tells pupils to 'get used to being cold' as windows are kept open to fight Covid and warns they won't be able to wear coats in class https://www.dailymail.co.uk/news/article-8763863/Head-teacher-tells-pupils-used-cold-windows-kept-open-fight-Covid.html
Η Γερμανίδα Νευρολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Δρ. Margarite Griesz-Brisson για μάσκες: “η στέρηση οξυγόνου προκαλεί μη αναστρέψιμες νευρολογικές βλάβες.
https://dimpenews.com/2020/10/10/%ce%b7-%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b4%ce%b1-%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b4%ce%ac%ce%ba%cf%84%cf%89%cf%81-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81/
‘Orwellian shiver’: Shops in Thailand start using scanners that check if customers are wearing masks before allowing them to enter https://www.rt.com/news/502655-thailand-shops-scanners-covid-detection/
Η συσκευή Telpo TPS980T - Αναγνώριση προσώπου και θερμομέτρηση
https://youtu.be/v-88i_gg7WE
Ιστότοπος Ασκητή https://oaskhths.blogspot.com/
Πάνω από 6.000 επιστήμονες και γιατροί υπέγραψαν Διακήρυξη κατά των Lockdowns
https://theflagreport.com/pano-apo-6-000-epistimones-kai-giatroi-ype/
Στην Αθήνα το νέο γραφείο του ΠΟΥ Ευρώπης, γιατί επελέγη η Ελλάδα https://www.inkefalonia.gr/ellada-diethni/86887-stin-athina-to-neo-grafeio-tou-pou-evropis-giati-epelegi-i-ellada
Victoria police officer filmed allegedly choking and pinning woman to the ground
https://youtu.be/39---Rf-aVA
Amazing Polly UNPERSONED BY PAYPAL. I may not buy or sell.
https://twitter.com/99freemind/status/1317140741429301250
Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Παρίσι και άλλες γαλλικές πόλεις τη νύχτα
https://www.kathimerini.gr/world/561117094/apagoreysi-kykloforias-se-parisi-kai-alles-gallikes-poleis-tis-nychterines-ores/
Why wasn't The Queen wearing a mask for first public engagement outside residence since March?
https://www.itv.com/news/2020-10-15/why-wasnt-the-queen-wearing-a-mask-for-first-public-engagement-outside-residence-since-march
Queen and Prince William criticised for maskless visit https://www.theguardian.com/uk-news/2020/oct/15/queen-and-prince-william-criticised-for-maskless-visit
Επιπλέον οι ιδέες τους για το πώς θα συμβιβαστούμε στη νεα κανονικότητα γίνονται όλο και πιο δημιουργικές παρότι συνεχως διακεκριμένοι επιστήμονες επισημαίνουν τις βλάβες στην υγεία των ανθρώπων με τις μάσκες και τους εγκλεισμούς.
Επίσης, τις προηγούμενες μέρες είχαμε μετά από το Μάρτιο την πρώτη εξωτερική “εμφάνιση” της βασίλισσας.
Για επικοινωνία: [email protected]
Έδρα: https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Παγώνη: Ξεχάστε τα ρεβεγιόν για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά https://www.reporter.gr/Oles-oi-eidhseis/455601-Pagwnh-Xechaste-ta-rebegion-gia-Christoygenna-kai-Prwtochronia
Τι έλεγε η "παλιά" Παγώνη για μάσκα σε εξωτερικούς χώρους (2-4-2020)
https://youtu.be/wS-ZhT9VhUw
Dickens - A Christmas Carol (1951)
https://www.youtube.com/watch?v=bLMzzX8VuBg
Κορονοϊός: Ποια μόνιμη βλάβη προκαλεί στην ακοή https://www.msn.com/el-gr/health/medical/%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%B7-%CE%B2%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AE/ar-BB1a0cX7
Σήμερα το πρωί, όπως πολλοί συμπολίτες μας, πήγα και γω σε ένα από τα σημεία στην Κοζάνη όπου διεξήχθησαν τα τεστ ταχείας ανίχνευσης του κορονοιού SARS–COV2 (Rapid test) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2526932210938566&;id=100008654342996
Hitachi novel way to keep distance https://www.facebook.com/anna.tischler.5220/videos/137190041445635/
Ακόμη τέσσερις λιποθυμίες με μάσκα σε σχολεία και οι γονείς φοβούνται να μιλήσουν!! Λιποθύμησε και Δασκάλα!!!
https://amazonios.net/akomi-tessereis-lipothymies-me-maska-se-scholeia-kai-oi-goneis-fovoyntai-na-milisoyn-lipothymise-kai-daskala/
Head teacher tells pupils to 'get used to being cold' as windows are kept open to fight Covid and warns they won't be able to wear coats in class https://www.dailymail.co.uk/news/article-8763863/Head-teacher-tells-pupils-used-cold-windows-kept-open-fight-Covid.html
Η Γερμανίδα Νευρολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Δρ. Margarite Griesz-Brisson για μάσκες: “η στέρηση οξυγόνου προκαλεί μη αναστρέψιμες νευρολογικές βλάβες.
https://dimpenews.com/2020/10/10/%ce%b7-%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b4%ce%b1-%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b4%ce%ac%ce%ba%cf%84%cf%89%cf%81-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81/
‘Orwellian shiver’: Shops in Thailand start using scanners that check if customers are wearing masks before allowing them to enter https://www.rt.com/news/502655-thailand-shops-scanners-covid-detection/
Η συσκευή Telpo TPS980T - Αναγνώριση προσώπου και θερμομέτρηση
https://youtu.be/v-88i_gg7WE
Ιστότοπος Ασκητή https://oaskhths.blogspot.com/
Πάνω από 6.000 επιστήμονες και γιατροί υπέγραψαν Διακήρυξη κατά των Lockdowns
https://theflagreport.com/pano-apo-6-000-epistimones-kai-giatroi-ype/
Στην Αθήνα το νέο γραφείο του ΠΟΥ Ευρώπης, γιατί επελέγη η Ελλάδα https://www.inkefalonia.gr/ellada-diethni/86887-stin-athina-to-neo-grafeio-tou-pou-evropis-giati-epelegi-i-ellada
Victoria police officer filmed allegedly choking and pinning woman to the ground
https://youtu.be/39---Rf-aVA
Amazing Polly UNPERSONED BY PAYPAL. I may not buy or sell.
https://twitter.com/99freemind/status/1317140741429301250
Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Παρίσι και άλλες γαλλικές πόλεις τη νύχτα
https://www.kathimerini.gr/world/561117094/apagoreysi-kykloforias-se-parisi-kai-alles-gallikes-poleis-tis-nychterines-ores/
Why wasn't The Queen wearing a mask for first public engagement outside residence since March?
https://www.itv.com/news/2020-10-15/why-wasnt-the-queen-wearing-a-mask-for-first-public-engagement-outside-residence-since-march
Queen and Prince William criticised for maskless visit https://www.theguardian.com/uk-news/2020/oct/15/queen-and-prince-william-criticised-for-maskless-visit
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.