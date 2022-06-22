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ΑΝ ΚΑΤΑΠΑΤΑΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
ΤΥΦΛΟΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ https://ugetube.com/watch/JLbneNvltfVmGg7 , https://rumble.com/v19fepl-antichrist-genocidal-dictator-drakoulis-mizotakis.html . ΑΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
ΜΑΣ.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ, ΟΣΟ ΑΜΑΡΤΩΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΙ, ΝΑ ΜΗΝ ΜΕ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΠΡΙΝ ΔΩ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟ ΑΡΧΙΣΟΔΟΜΙΣΤΗ, ΔΗΘΕΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 300 ΣΟΔΟΜΟΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΑΙΔΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ν. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΟΛΟΦΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΛΕΩ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΝΑ ΜΕ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΕΞΑΛΛΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΘΑΝΑΤΟ ΑΚΟΜΗ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ; http://www.freevolition.gr …
ΟΧΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ) ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ ("ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΠΕΡΗΦΑΝΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ"). NO TO THE ANTICHRIST HATE OF SODOMITES "PRIDE" https://rumble.com/v18znkv-no-to-the-antichrist-hate-of-sodomites-pride.html , https://www.brighteon.com/2f3da730-2ed1-4528-b228-c58e397bb35a , https://ugetube.com/watch/I2L8CD2GUliiKFv , https://rumble.com/v18znkv-no-to-the-antichrist-hate-of-sodomites-pride.html . (ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΙΣ ΦΑΝΕΕΕΕ… ΜΕ ΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΙΣΘΕΝ)
THE WORST GENOCIDE WITH THE COVID VACCINES OF DEATH FROM THE ANTICHRIST WORLD DICTATORSHIP. Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v16xgyw-the-worst-genocide-with-the-covid-vaccines-of-death-from-the-antichrist-wor.html , https://www.brighteon.com/d7058ce3-bd16-4411-b652-32420f68749e , https://ugetube.com/watch/pPCfa45VOEhHDbK . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/45316-dead-4416778-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions-sudden-adult-death-syndrome-sads-is-new-category-to-deny-vaccine-deaths .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm " (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , https://rumble.com/vhp893-29730567.html ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ
ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .