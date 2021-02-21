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20210215-MilesYu: PART 1 Chinese Communist Party does not equal to Chinese People, and the CCP ≠ China.
Chinese taking down EVIL CCP
Chinese taking down EVIL CCP
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20 views • February 21, 2021
https://www.youtube.com/watch?v=Vq_wi0GmZL8

20210215-MilesYu-接受采访 PART 1:彭培奧國務卿經常說中國共產黨不等於中國人民，中國共產黨也不等于中國!
视频字幕：雨中漫步
听写翻译：ROBERTS
校正：BZ
🔹中共國作為一個大國給西方世界有雙重印象，一方面是長城，悠久的歷史，勤勞的人民，熊貓和美食
🔹然而另一方面，中共國還是以馬列主義統治的，有絕對獨裁傾向和特徵的政治實體
🔹這一體系完全禁止獨立意志和個體自由，是一個要求統一思想的殘暴專制體制
🔹作為政策顧問，我們必須了解兩方面
🔹我們這屆政府試圖改變這一切，在某種程度上我們成功了，因為我們完全理解中國共產黨 統治的性質
🔹彭培奧國務卿經常說中國共產黨不等於中國人民，中國共產黨也不等于中國
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