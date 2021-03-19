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Елена Калле "О новых аденовирусных векторных вакцинах"
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137 views • March 19, 2021
Один из спикеров проведенного 2 февраля 2021 года в московской гостинице "Метрополь" научно-общественного круглого стола на тему "Всероссийская вакцинация или угроза национальной безопасности", инициированного заслуженной артисткой Российской Федерации Марией Шукшиной, молекулярный биолог Елена Геннадьевна Калле: Научная «элита» страны дезертировала с поля боя, РАН участвует в пандемийной мистификации, «материалисты» верят в марлевые повязки, научная дискуссия под запретом... Что нам делать?
«Вакцина “Спутник V” – сродни каннибализму»: Интервью с молекулярным биологом Еленой Калле
"как действует вакцина Спутник V и о какой ее побочке стоит задуматься всерьез" - интервью для Общественной службы новостей
В России и в мире вакцинация идет полным ходом, а российские вакцины вовсю поставляются за рубеж. Как работает вакцина Спутник V и о какой ее побочке стоит задуматься всерьез, в интервью Общественной службе новостей рассказала молекулярный биолог Елена Калле.
— Елена, добрый день! Сразу хочу сказать, что ни в коем случае не причисляю себя к ковид-диссидентам. И более того, мне неприятно осознавать, что все больше назревает тенденция разделять людей на привитых и непривитых, на людей с антителами и без. Вот все эти тренды, которые устойчиво входят в наше общество, мне неприятны, непонятны и я их не принимаю. Но сразу хочу сказать всем, кто будет читать этот выпуск, что готова вакцинироваться, но мой пытливый ум не дает мне покоя, ибо я гуглила и пыталась понять, что же такое в меня вкалывают. Я хочу получить всего лишь один ответ — что содержит вакцина, что попадет в мой организм и какие, если они есть, побочные эффекты я получу. Вот ровно с этими вопросами хочу обратиться к профессионалу, к вам.
— Спасибо большое. Меня радует ваш подход — логичный подход взрослого человека. Я себя тоже не причисляю, ни в коем случае, к антивакцинаторам и ковид-диссидентам. Я ученый, и тоже хочу понять механизм действия. Я не смогу, конечно, вам ответить на все вопросы, во-первых потому что я специалист в молекулярной биологии, а не в иммунологии, например. И к тому же это настолько сложное явление, что требует множества экспертов. Но я постараюсь ответить на главный вопрос — как действует вакцина Спутник V. Всего есть три вакцины, которые действуют схожим образом — это китайская вакцина Кансин, оксфордская AstraZeneca и наш Спутник V. Это три зарегистрированные вакцины, которые действуют по тому же принципу.
Давайте начнем с того, что назвали вы. Тенденция, которая идет вразрез с законодательством Российской Федерации, так называемой, доктриной информированного согласия, которая внесена в ч.1 ст. 20 закона 323 «О здоровье граждан». В ней сказано, что человек имеет право на то, чтобы ему, до медицинского вмешательства, предоставили полную информацию на родном языке, чтобы он сделал осознанный выбор. Как раз тот выбор, который вы хотите сделать.
Так вот посмотрим, кто отвечает за то, чтобы предоставить человеку эту информацию. Во-первых, это, конечно, производитель вакцины, а во-вторых Минздрав и Роспотребнадзор. Но когда мы заходим на сайт вакцины Спутник V, что мы видим? Единственное, что написано, это «Вектор — это вирус, лишенный системы размножения и используемый для транспортировки в клетку генетического материала из другого вируса, против которого делается вакцина. Вектор не представляет опасности для организма». Вы поняли что-нибудь, что это значит?
далее читаем на https://vidio.blog/v/bd3teK
«Вакцина “Спутник V” – сродни каннибализму»: Интервью с молекулярным биологом Еленой Калле
"как действует вакцина Спутник V и о какой ее побочке стоит задуматься всерьез" - интервью для Общественной службы новостей
В России и в мире вакцинация идет полным ходом, а российские вакцины вовсю поставляются за рубеж. Как работает вакцина Спутник V и о какой ее побочке стоит задуматься всерьез, в интервью Общественной службе новостей рассказала молекулярный биолог Елена Калле.
— Елена, добрый день! Сразу хочу сказать, что ни в коем случае не причисляю себя к ковид-диссидентам. И более того, мне неприятно осознавать, что все больше назревает тенденция разделять людей на привитых и непривитых, на людей с антителами и без. Вот все эти тренды, которые устойчиво входят в наше общество, мне неприятны, непонятны и я их не принимаю. Но сразу хочу сказать всем, кто будет читать этот выпуск, что готова вакцинироваться, но мой пытливый ум не дает мне покоя, ибо я гуглила и пыталась понять, что же такое в меня вкалывают. Я хочу получить всего лишь один ответ — что содержит вакцина, что попадет в мой организм и какие, если они есть, побочные эффекты я получу. Вот ровно с этими вопросами хочу обратиться к профессионалу, к вам.
— Спасибо большое. Меня радует ваш подход — логичный подход взрослого человека. Я себя тоже не причисляю, ни в коем случае, к антивакцинаторам и ковид-диссидентам. Я ученый, и тоже хочу понять механизм действия. Я не смогу, конечно, вам ответить на все вопросы, во-первых потому что я специалист в молекулярной биологии, а не в иммунологии, например. И к тому же это настолько сложное явление, что требует множества экспертов. Но я постараюсь ответить на главный вопрос — как действует вакцина Спутник V. Всего есть три вакцины, которые действуют схожим образом — это китайская вакцина Кансин, оксфордская AstraZeneca и наш Спутник V. Это три зарегистрированные вакцины, которые действуют по тому же принципу.
Давайте начнем с того, что назвали вы. Тенденция, которая идет вразрез с законодательством Российской Федерации, так называемой, доктриной информированного согласия, которая внесена в ч.1 ст. 20 закона 323 «О здоровье граждан». В ней сказано, что человек имеет право на то, чтобы ему, до медицинского вмешательства, предоставили полную информацию на родном языке, чтобы он сделал осознанный выбор. Как раз тот выбор, который вы хотите сделать.
Так вот посмотрим, кто отвечает за то, чтобы предоставить человеку эту информацию. Во-первых, это, конечно, производитель вакцины, а во-вторых Минздрав и Роспотребнадзор. Но когда мы заходим на сайт вакцины Спутник V, что мы видим? Единственное, что написано, это «Вектор — это вирус, лишенный системы размножения и используемый для транспортировки в клетку генетического материала из другого вируса, против которого делается вакцина. Вектор не представляет опасности для организма». Вы поняли что-нибудь, что это значит?
далее читаем на https://vidio.blog/v/bd3teK
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